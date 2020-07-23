趙天麟：李眉蓁「別小看高雄人」…得承擔論文風波後座力





▲趙天麟。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲案，有周刊指稱，李眉蓁論文整本有多達123頁，幾乎都抄襲他人著作，高達96％頁數。對此，身為中山大學校友的陳其邁競總總幹事趙天麟表示，希望李眉蓁誠心說明，「不要小看高雄人對這件事在意的程度」。

趙天麟23日於臉書上轉貼競爭對手李眉蓁的活動圖卡，他表示，雖然不曉得用24小時浮光掠影地跑高雄一圈，有任何意義？但除了打卡拍照、到此一遊外，衷心希望李眉蓁可以在行程A、B、C上任何一個地點，誠心地說明，論文整本抄襲到底是怎麼一回事？

趙天麟說，真的不要小看高雄人對這件事在意的程度，高雄改名來百年第一次的直轄市長補選，全國都在看，是地方自治史的重要里程碑，市長候選人加提名的政黨，都會在歷史上留下刻痕。

趙天麟提到，論文抄襲事件，李眉蓁跟提名的國民黨主席江啟臣，怎能有迴避說明的空間？中午12點起24小時的「大挑戰」，就是國民黨跟其市長候選人的大挑戰，拖過這24小時再不說明，「那後座力，國民黨全體就得共同承擔！」

而李眉蓁也在23日中午記者會中落淚宣布，「放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。」

其他人也看了這些...

►李眉蓁道歉了！回應論文抄襲風波：不要再追殺...抨擊「就是選舉操作」

►論文96%雷同！李眉蓁反擊「蔡英文回應我就回應」 民進黨怒：最不道德操作

►李眉蓁陷論文抄襲風波 國民黨：陳其邁防疫論文應受相同檢視

更多熱門新聞...

►李眉蓁論文爆96%抄襲！中山大回應「一切攤在陽光下」：若屬實最重撤銷學位

►李眉蓁論文惹議 黃創夏：走了總機來個「影印機」

►黃捷嗆李眉蓁「高雄不要第二個騙子」 罷捷團體：鳳山才不要黃捷這大騙子！

►振興一下我們的美麗