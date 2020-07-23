李眉蓁放棄中山碩士學位　江啟臣「我無法接受學術抄襲」：支持她勇敢面對錯誤

▲李眉蓁道歉放棄學位 。（圖／記者洪正達攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁23日因遭爆論文抄襲，止不住批評聲浪而宣布放棄中山大學碩士學位。對此，國民黨主席江啟臣表示，「身為學術工作者，我也無法接受學術抄襲」，支持李眉蓁勇敢面對錯誤，放棄中山大學學位。

江啟臣表示，這兩天媒體的關注、網路的焦點都放在李眉蓁的論文抄襲事件，對於李眉蓁，對於他都有很多責難。身為學術工作者，他無法接受學術抄襲，不論是過去在擔任教職，或是現在擔任立委、黨務領導者，這樣的標準從來沒有變過。

江啟臣強調，身為政治工作者，誠信是無法妥協的標準，他支持李眉蓁果斷、勇敢面對年輕時的錯誤，也期待所有的政治工作者，以同樣的標準自我檢視。他也認為，從李眉蓁的論文事件，更應該以此為基礎，討論台灣高等教育、在職專班目前的困境與問題，只有面對問題，我們才能解決問題，繼續往前走。

李眉蓁96年於中山大學社會科學院大陸研究所發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的。前促轉會副研究員吳佩蓉更指稱，該論文有幾處抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」。

為此，李眉蓁22日中午召開記者說明會，但都未正面回應自己論文的爭議，而是把總統蔡英文、對手陳其邁、前高雄市長韓國瑜、前議長許崑源牽扯進來，反而掀起更大的反彈。

李眉蓁聲明：

對於我個人的在職碩士班論文，引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，我深感遺憾！因我個人的不察，造成學術倫理的爭議，我應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，我在此鄭重宣布，放棄我中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。

在我決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒我，選舉的過程將更為艱辛，但是，「進了廚房，我就不會怕熱」，我會在經驗中持續成長，絕不動搖我們希望高雄更好的決心！

對於很多看著我長大，幫助我一路參政的市民鄉親、長輩好友們，接下來三周的時間，我會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。

我會勇敢面對，不會逃避，讓高雄更好是我們的共識，我會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任，與高雄一起度過黑暗，迎接黎明天光時刻，再次出發！



謝謝大家！

▲李眉蓁競選辦公室召開記者會 。（圖／記者洪正達攝）

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