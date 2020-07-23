李眉蓁淚崩宣布放棄碩士學位　吳益政：承認錯誤需要勇氣



▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁卻遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的，由於李眉蓁於22日召開記者會時，對於論文內容等問題交代不清，而她23日態度大轉變，公開道歉淚灑記者會。民眾黨市長補選候選人吳益政認為，承認錯誤需要勇氣，李眉蓁這次風波有承認錯誤主動撤銷，尊重中山大學後續程序。

對於論文抄襲風波止不住，甚至嚴重衝擊到選情，李眉蓁23日在黨籍議員的陪同下接受媒體聯訪，也正式對外道歉，拿著聲明書，越講越難過，甚至爆哭落淚，她表示對個人論文引起討論，造成社會資源浪費，為了避免此一話題持續困擾社會，鄭重宣布，放棄中山大學在職碩士班學位。

對此，民眾黨市長補選候選人吳益政在立委蔡壁如陪同下對外說明，他說，面對錯誤需要智慧，承認錯誤需要勇氣，李眉蓁這次風波有承認錯誤主動撤銷，尊重中山大學後續程序。至於外界有要李眉蓁退選的聲音？吳益政表示，學位是撤銷按照中山大學決定，但退選是自己政治選擇，尊重每個人每個黨，不評論。

吳益政話鋒一轉提及，至目前為止，他已經提出很多有關高雄解決低薪或是產業轉型等問題的方案，但都沒有看到兩位候選人，太多形式主義，有貓跟跳舞的，但這是花絮，雖然這都無可厚非，但對高雄解決方案要提出來，尤其蔡英文將帶國家隊南下替陳其邁輔選，不是替高雄人解決問題，這是荒謬一件事。他盼選舉能回到市政主軸，高雄人都累了，這次真正解決問題勝利是高雄人，不是哪個黨、哪個人。