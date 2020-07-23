快訊／論文抄襲風波！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁卻遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的，由於李眉蓁於22日召開記者會時，對於論文內容等問題交代不清，而她23日公開露面，針對論文風波正式對外道歉，並爆哭落淚宣布放棄中山大碩士學位。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁落淚道歉。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，22日更被揭露，幾乎是「整本抄襲」。為此，李眉蓁在22日中午召開僅57秒的記者說明會，但都未正面回應自己論文的爭議，而是把總統蔡英文、對手陳其邁、前高雄市長韓國瑜、前議長許崑源牽扯進來，反而掀起更大的反彈。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁落淚道歉。（圖／記者洪正達攝）

對於論文抄襲風波止不住，甚至嚴重衝擊到選情，李眉蓁23日出席競選總部啟用祈福典禮，出現時臉色頗為凝重，在黨籍議員的陪同下接受媒體聯訪，她也正式對外道歉，拿著聲明書，她說也越講越難過，甚至落淚，她表示對個人論文引起討論，造成社會資源浪費，為了避免此一話題持續困擾社會，鄭重宣布，放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記。

李眉蓁聲明：

對於我個人的在職碩士班論文，引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，我深感遺憾！因我個人的不察，造成學術倫理的爭議，我應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，我在此鄭重宣布，放棄我中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。

在我決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒我，選舉的過程將更為艱辛，但是，「進了廚房，我就不會怕熱」，我會在經驗中持續成長，絕不動搖我們希望高雄更好的決心！

對於很多看著我長大，幫助我一路參政的市民鄉親、長輩好友們，接下來三周的時間，我會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。

我會勇敢面對，不會逃避，讓高雄更好是我們的共識，我會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任，與高雄一起度過黑暗，迎接黎明天光時刻，再次出發！

謝謝大家！