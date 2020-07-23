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李眉蓁落淚盼止血！講到「放棄學位」哽咽　401字聲明+2度鞠躬道歉

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記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁卻遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的。而她23日公開露面，也正式對外道歉，整段發言約2分18秒，共401個字，她哭著宣布放棄中山大學在職碩士班學位，過程中從哽咽到落淚，最後深深兩鞠躬，正式道歉。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，22日更被揭露，幾乎是「整本抄襲」。為此，李眉蓁在22日中午召開僅57秒的記者說明會，但都未正面回應自己論文的爭議，而是顧左右而言他，甚至把總統蔡英文、對手陳其邁、前高雄市長韓國瑜、前議長許崑源牽扯進來，反而掀起更大的反彈。

▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁落淚道歉宣布放棄學位 。（圖／記者洪正達攝）

事隔一天，對於論文風波止不住，甚至衝擊到選情，李眉蓁23日到競選總部參加啟用祈福典禮時，臉色就顯得凝重，拜拜完後，李眉蓁就先行上樓到黨部內，過了約30分多鐘後才到記者會現場，她拿起聲明稿表示，因碩士班論文造成討論和社會資源浪費，深感遺憾，表示歉意，為了避免持續困擾社會......講到這裡停頓了一下，接著開始哽咽說：「我在此鄭重宣布，放棄我中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記。」

李眉蓁著抿嘴停頓下來後，並情緒崩潰開始落淚，語氣開始顯得激動，一邊落淚一標看聲明稿，她表示在決定參選那刻，很多人就提醒她會很艱辛，她接著不時用手擦淚，更表示絕不動搖希望高雄會更好決心，接著開始痛哭，並拿衛生紙拭淚。

▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁落淚道歉宣布放棄學位 。（圖／記者洪正達攝）

李眉蓁講話過程中能感覺得出微微抖動，但她說不會逃避，會調整好腳步，並且在黨籍議員以及競總主委林絲娛、總幹事江玲君等人陪同下，兩度深深鞠躬正式道歉，整段發言約2分18分，共401個字，李眉蓁接著以有行程為由離去，不接受提問，僅由發言人代打。現場支持者也不斷在場外喊著，「李眉蓁加油！」

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