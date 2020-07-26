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李眉蓁自嘲「這兩天我紅了」　王定宇嗆爆：毫無恥感的國民黨候選人

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▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲風波，25日於造勢晚會上落淚道歉，甚至還說「這兩天我紅了，我是目前全國知名度、媒體版面最多的李眉蓁」。對此，民進黨立委王定宇怒轟，真的是毫無恥感的國民黨候選人。

李眉蓁在爆出論文爭議的第一時間，僅花兩分鐘時間對外說明，表示終於知道為何許崑源議長要跳樓，甚至要求總統蔡英文也應該比照此標準審視，結果引發輿論撻伐。

眼看抄襲風波止不住，李眉蓁隔日再開記者會道歉止血，將主動放棄學位，但是抄襲爭議已發酵。而李眉蓁於25日舉行競總成立大會，國民黨主席江啟臣等人到場力挺，現場湧入1萬3000人。面對論文爭議，李眉蓁忍不住哽咽，會直球面對這項問題，是因為她作為媽媽，不希望孩子做錯事硬凹，要用身教教導「知錯能改」，以身作則。

李眉蓁也提到，本來還相當苦惱，要耗費多少資源，才能提升知名度，不過「這兩天我紅了，我是目前全國知名度、媒體版面最多的李眉蓁」。

對於李眉蓁稱「這兩天我紅了」，王定宇在臉書批評，知恥近乎勇！完全不知恥為何物，天下無敵！96％抄襲論文，還在怪1450、綠營抹黑，國民黨還在幫忙抹黑別人移轉焦點...真的是毫無恥感的國民黨候選人。

王定宇怒轟，李眉蓁論文作弊抄襲，在被揭發抄襲4頁後，仍然不誠實面對其實整本都抄，被揭露抄襲後，還在東扯西扯毫無歉意，還沾沾自喜出名了，而國民黨還在力挺這樣的劣質候選人。

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