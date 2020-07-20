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批陳雪生「恐龍時代噁男」求償50萬！　范雲：國民黨內部有性騷擾文化

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記者羅志華／台北報導

藍綠因監院人事案爭議，於上周在立院主席台爆發多次衝突，不僅有立委互告傷害，國民黨更指民進黨投票「作弊」，主張結果無效；而有初代「學運女神」美名的民進黨立委范雲控訴，國民黨立委陳雪生在衝突中，以肚子頂她3次還說「不會懷孕不算性騷」，讓她氣得於20日中午，至台北法院提告性騷、求償50萬捐作公益，並狠酸陳雪生是「恐龍時代的噁男」。

▲▼范雲於台北地院提告性騷擾。（圖／記者呂佳賢攝）

▲范雲20日到台北法院對陳雪生提告性騷，痛批他是「恐龍時代的噁男」。（圖／記者呂佳賢攝）

范雲今日在同為立委的林楚茵、陳宜瑾，及婦女團體的聲援下，在台北法院受訪表示，事件發生在7月14日的立院攻防中，當天她一早在主席台上與國民黨立委僵持，現場並不擁擠，但她突然感到下背、腰部被人觸摸，轉頭才驚見國民黨立委陳雪生正用肚子在頂她，事後她表達抗議，陳雪生卻說「不會懷孕就不算性騷」。

范雲回憶，當她請國民黨要注意委員的性別教育時，現場卻得不到任何回應，就連蔣萬安也不吭聲，她事後在臉書發文獲得廣大迴響，卻再度遭到國民黨圍攻，先是陳雪生受訪時譏諷，「他沒那麼飢渴，請范雲不要往自己臉上貼金」，國民黨其他委員的幕僚也請她「照照鏡子」，更有另位藍營立委稱她「當天看起來嘻皮笑臉，一副很爽的樣子」，陳玉珍委員也請她「不要利用女性的性別優勢」。

▲▼立法院臨時會 陳雪生。（圖／記者屠惠剛攝）

▲范雲回憶，案發時她突然覺得背後有人在摸她，轉頭才驚見陳雪生正用肚子在頂她。（圖，資料照／記者屠惠剛攝）

范雲痛批，國民黨羞辱受害者、造成二度傷害，證明他們內部有一種性騷擾文化，甚至台灣社會裡，還有很多像陳雪生這種「恐龍時代的噁男」、「電車癡漢」，他們非常需要學到，除了尊重他人的身體界線外，更不應在別人提出抗議時，繼續凌辱、嘲諷性羞辱被害者，今天出來提告，就是要讓社會大眾知道，這樣是錯誤的，並呼籲國民黨主席江啟臣正視內部的性別平等教育，也期盼無論是男女的受害者，都不要畏懼二度傷害，勇敢站出來替自己發聲。

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