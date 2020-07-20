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立院第二次臨會後啟動修憲　柯建銘：拚2022年地方選舉一起複決

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▲▼民進黨立法院黨團召開[衝突結束,朝野合作廢考監]記者會,柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲柯建銘透露啟動修憲的關鍵時機。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨昨日（19日）下午舉辦全代會，總統兼任民進黨主席蔡英文下達4個任務，其中之一就是朝野都有共識的18歲公民權。民進黨團總召柯建銘坦言，黨團後續會先成立修憲小組，將在立法院本會期第二次臨時會後進行討論。

蔡英文提到，除了18歲公民權之外，近來在野黨也同意要推動的廢考監，這些都可以優先進行，也要盡快提出黨版修憲方向，讓立法院黨團可以在修憲委員會中，有更多討論的基礎，「我也要懇請在野黨，一起珍惜這個憲政的『憲法時刻』。有不同的政治意見，是民主的常態，但意見不同，不該成為讓改革停滯不前的原因，相反的，正是因為意見相左，彼此琢磨出來的共識，才顯得珍貴。」

至於何時啟動修憲，根據《聯合新聞網》報導，民進黨團總召柯建銘坦言，黨團會先成立修憲小組，並與府院黨共同討論出修憲的方向，考量到立法院第一次臨時會將在22日落幕，之後還要舉行第二次臨時會審查追加的紓困預算，預計會在這之後展開修憲討論，務必要趕上2022年的地方選舉，合併一起舉行修憲案的複決。

▲▼民進黨全代會。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡英文在全代會上提出4個任務。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，推動修憲只是蔡英文下達的4個任務中的第一個。第二個任務，是要民進黨培養青年，為國舉才；接著第三個任務是要深化民主，在國際變局中守住台灣價值；最後一個任務則是要打贏高雄市長補選，重新找回高雄的光榮。

蔡英文也不忘提醒民進黨的所有人，「防疫好不代表人民對每一項政績都買單，我清楚民調起起落落，如果滿足於此刻的成果，可能隨時失去人民支持，就像一開始我說的，我們不是來歡呼慶祝，執政重重考驗，我們的一言一行都影響人民對民進黨招牌的印象」、「今天全面執政，社會上許多人用全面執政全面貪腐大做劇本，我們要時刻提醒自己價值，這個劇本不會成真」。

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