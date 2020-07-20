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國民黨轟陳瑩「不在場投票」有瑕疵　立法院將成立調查小組釐清

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▲▼立法院臨時會 監察委員同意權投票日 陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院上週處理監委人事同意權案，國民黨團質疑陳瑩「不在場投票」有瑕疵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會針對國民參與刑事審判法進行朝野協商，不過，國民黨團質疑上週監委人事同意權案投票「程序不正義」，以及民進黨立委陳瑩「不在場投票」有瑕疵，在野黨要求成立調查小組，歷經一個半小時的爭論，立法院長游錫堃最終裁示，同意由立院成立調查小組釐清爭議，各黨按照比例推派代表成立調查小組，在第二次臨時會列入議案。

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，國民黨團指控陳瑩「人在電視台錄影，卻有投票紀錄」，主張表決無效，當天下午3點率黨籍立委赴台北地檢署按鈴告發。

國民黨團總召林為洲發言時，痛批陳瑩「幽靈投票」，認為議事人員應該發卡給在場委員，若人不在卻能表決，院長也不處理，「現在一個人可以，以後兩個人可以不可以？」且會議混亂不能當作亂發表決卡或代替投票的理由。

時代力量黨團總召邱顯智認為，國民黨團占領議場、導致無法實質審查被提名人，民進黨團卻配合國民黨，強行投票通過人事案，有違立法委員職權行使法「人事案一定要經過實質審查才能投票」的原則。

高虹安以「開班會」形容，認為不能因為有壞學生把講台破壞，就不開班會了，她也澄清，當時民眾黨到議場喊口號、拍照，是反對監察院淪為酬庸院，並不代表聲援國民黨佔領主席台的行動。民眾黨立委邱臣遠則提出建議，此案應成立調查小組，國民黨團、時代力量也表達支持。

游錫堃表示，站在立法院長的立場，陳瑩的案例確實有瑕疵，但依照程序，瑕疵要到確認議事錄的時候才有辦法處理，而不是在協商過程中處理。各黨團持續爭論約一個半小時後，游錫堃最終裁示，將針對陳瑩人不在場卻有投票一事，各黨按照比例推派代表成立調查小組，在第二次臨時會列入議案。

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