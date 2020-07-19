國民法官法明闖關　「近百條文」朝野將掀表決大戰

▲立法院議場。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會上週處理完監察委員人事同意權案後，明天將開始處理國民法官法草案等案，日前歷經兩次朝野協商仍有近百條無共識，保留至院會處理，預料朝野將上演馬拉松表決大戰。

立法院20日召開臨時院會，將處理司法院、行政院所提「國民參與刑事審判法草案」、國民黨團「公民參與刑事審判法草案」，以及民眾黨團所提「國民參與刑事審判法草案」。

國民法官應採用參審制還是陪審制，不僅朝野爭議大，民間司改團體要求參審、陪審並行。包括民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等民間團體，不滿民進黨排除陪審制，6月30日起於立法院外展開長期靜坐抗議，獲得國民黨、民眾黨、時代力量聲援，民間司法改革基金會於18日公布民調，高達82%民眾認為台灣應採用「陪審制」。

立法院長游錫堃在3日及6日召集各黨團進行協商，但3日第一次協商時，僅有2條條文達成共識，其餘111條仍待協商討論；6日二度朝野協商，歷經9小時激辯仍無法達成共識，近百條爭議條文留待20日院會進行逐條表決。

司法及法制委員會召委、國民黨立委李貴敏認為，在民進黨團版本中，參審制主要由三個職業法官導引六個國民法官共同審理、做出判決，但過程中卻不准錄音錄影，也不留任何書面記錄，淪為「密室協商」。針對民進黨團版本訂定參審條件為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，李貴敏主張，「與人民相關」如食安、稅務、勞工議題等案件反而更加需要，並再次呼籲司法改革牽涉民眾權益，不應有政黨色彩，在疑慮沒釐清之前，不應在臨時會期就草率通過。