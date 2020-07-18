交通部長林佳龍訪雲林　官民座談「允諾7.58億補助」打通國道3古坑段側車道

▲交通部長林佳龍上午南下雲林，與古坑鄉草嶺村觀光業者、社區發展協會人員進行近距離座，談改善國道古坑段、草嶺村道路交通。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

交通部長林佳龍18日南下雲林與古坑鄉草嶺村觀光業者、社區發展協會人員進行近距離座談，提到草嶺是否列入阿里山風管處、與大客車解禁的交通改善，交通部長林佳龍應允強調，國道3古坑段2.8公里打通側車道7.58億元將由中央全額補助，並加速開發。

草嶺村觀光業者、社區發展協會人員提出，目前通往草嶺的路段仍實施大客車禁行，遊客若從阿里山奮起湖直通草嶺，車程僅約一小時，但因禁行大客車的禁令未解除，須繞行長達三小時到草嶺，才須要使用小巴接駁，是影響草嶺觀光的致命傷，並以草嶺是否併入阿里山國家風景處引起討論。

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交通部長林佳龍指出，國3古坑段約2.8公里側車道做半套，造成古坑、林內、斗六連結困難，劉建國立委親自開車載他跑一趟，他找出問題癥結，發現問題出在地方配合款的困難，這不只雲林，全國都有此問題，因此，他宣布打通國3側車道古坑段7.58億元，由中央全額補助。

至於草嶺是否併入阿里山國家風景處，林佳龍表示，國家風景管理處限制多且合併的行政、環評細節繁瑣，所以他力倡觀光局升格為觀光署，但這是較長的工程，所以景點結盟概念比較容易實現。所以計畫將以國內十三個國家風景管理處為平台，組成235觀光聯盟，重新盤點資源配合大南方計畫整合，將讓看得見的馬路，看不見的網路全面改善。

至於大客車禁行的部分，前古坑鄉長林慧如指出，跨縣市的觀光縣道若不提升為省道連結，各縣市觀光點必會斷鏈，各自為陣。為此，公路總局長許鉦漳說明，提升省道確有困難，很多縣道可由生活圈補助改善，大客車禁行的管理則屬地方權責，中央也會全力配合協助。

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