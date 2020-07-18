國5紫爆太難受！柯文哲改口「高鐵可延伸宜蘭」　林佳龍：歡迎支持

▲國道今日車多，國5一度紫爆時速低於20公里。（圖／黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃高鐵延伸宜蘭計畫，台北市長柯文哲去年曾批評「是為了選舉才提出」，不過他今日到宜蘭參訪，體會塞車之苦，改口表示「高鐵可以從台北或南港延伸到宜蘭」。交通部長林佳龍表示，高鐵延伸是改善交通的根本之道，感謝柯文哲的支持。

交通部去年提出高鐵延伸宜蘭計畫，該案直接併入北宜直鐵綜合規劃內，省去可行性評估步驟。柯文哲曾批評，除了有基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵東延到宜蘭、台鐵優化等計畫外，還有板南線延伸到汐止方案，加上國3、國5的公路運輸系統，直言「不要選舉到了丟一大堆計畫出來，因為不可能每一條都要做」。

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▲交通部去年提出高鐵延伸宜蘭計畫。（圖／記者李宜秦攝）

不過柯文哲今日至宜蘭參訪，行經國5體會塞車之苦，今早因有出遊人潮，國5一度紫爆，時速不到20公里，他接受媒體聯訪時表示，高鐵應可從台北南港延伸到宜蘭。

對此，林佳龍表示「歡迎柯市長支持」，他也指出，交通部規劃高鐵延伸宜蘭政策，有與柯文哲討論，未來南港車站可成為高鐵、台鐵、捷運共構，成為台灣的轉運樞紐中心，產生最大分流效應，民眾去宜蘭不必開車走國道與雪山隧道，搭車就能抵達，免去塞車之苦，對於改善交通將是治本之道。