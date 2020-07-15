郵局提領三倍券首日「大當機」　林佳龍：這只是壓力測試的開始

▲郵局提領三倍券首日「大當機」。交通部長林佳龍表示，這只是壓力測試的開始，郵政公司已成立應變中心。（記者張弘昌／攝影）

記者張弘昌／南投報導

交通部長林佳龍15日到南投，參加日月潭觀光圈產業交流座談會前，先到台中市向上及南投埔里郵局，實地了解提領三倍券情況。針對郵局因提領三倍人潮湧現，導致系統「大當機」，林佳龍表示，這只是壓力測試的開始，會請郵政公司成立「應變中心」專責迅速處理。

據了解，各地郵局系統大當機期間，有郵局緊急應變加開窗口先收件，且排訂下午時段，系統恢復後再前來提領實地三倍券，同時派志工向排隊民眾宣導，三倍券這幾個月或這幾天都可臨櫃提領，若有急事暫不要再排隊了；目前系統當機，可待下午人潮少時，不用排隊久候即可領取。

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林佳龍15日排訂到日月潭與觀光業者座談，他抵達南投前先到台中市郵局視察三倍券提領動線規劃及秩序，接著到南投埔里後，也先到當地最大的郵局了解現場提領發放流程是否順暢，並慰勉郵局同仁辛勞。

現場有民眾向林佳龍求助，指妻子人在醫院就醫，拿不到健保卡，無法妻子代為提領三倍券，希望郵局通融，林也指示郵局派專人協助處理。

郵局首日提領三倍券情況踴躍，造成郵局系統大當機。林佳龍表示，郵政公司已成立應變中心，在第一時間派專責單位，維護好電腦連線系統；這只是壓力測試的開始，後續可能還有很多狀況，已要求郵政公司董事長和總經理親自進駐應變中心，隨時做好應變處置。

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