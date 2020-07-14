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林佳龍視察桃機！加速推「搭機環島」　紓困3.0擬回溯從7月開始辦理

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▲▼交通部長林佳龍視察桃園機場。（圖／桃機提供）

▲林佳龍視察桃園機場，肯定機場第三代自動通關系統可大幅提升通關效率。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場配合行政院「邊境風險嚴管、國內鬆綁」指示，近期重新開放國際旅客轉機服務，交通部漲林佳龍今（14）日也前往桃園機場視察。針對先前有業者提案搭機環島部分，交通部將協助加速辦理，另外遲遲未公布的紓困3.0方案，林佳龍強調，希望回溯從7月開始辦理，讓相關產業及從業人員儘快獲得補助。

在交通部航政司司長葉協隆及機場公司董事長林國顯、總經理林祥生陪同下，林佳龍今視察疫情期間機場整建工程、桃園機場第三代自動通關設備，也前往D區登機長廊聽取入境及轉機旅客分流及安檢作業，實地走訪轉機旅客候機與購物動線，並關心機場免稅商店及商業夥伴營運困境。

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▲▼交通部長林佳龍視察桃園機場。（圖／桃機提供）

▲機場餐飲者向林佳龍說明提供轉機客防疫餐點相關作為。（圖／桃機提供）

林佳龍除慰勉機場第一線工作人員務必落實轉機作業防疫細節，在服務旅客同時要確保自身健康，他也肯定桃園機場設置第三代自動通關設備，透過持續優化服務設施不斷精進服務品質，努力成績獲旅客肯定。

林佳龍指出，桃園機場開放旅客過境轉機有極為正面效益，機場不能因為邊境管制而停擺，除了航空公司可因轉機旅客增加提高業績外，桃園機場的免稅商店及餐飲服務業者更有機會創造營收，提振機場商業與經濟，更重要的是可以提供國人及國際旅客更便利的轉機選擇，保持桃園機場在全球航空服務競爭力。

▲▼交通部長林佳龍視察桃園機場。（圖／桃機提供）

▲林佳龍（中）肯定桃園機場所有工作人員站在防疫第一線勞苦功高，並為大家加油打氣。 （圖／桃機提供）

另外，業者先前也規劃提案推出「搭機環島旅遊」，希望在國門受疫情影響尚未開放之餘，讓民眾也能享受微出國樂趣。對此，林佳龍也指示交通部協助加速與跨部會及疫情指揮中心協調。

至於原先規劃7~9越推動的紓困3.0，目前仍遲遲未公布相關方案，林佳龍強調，交通部已向行政院提案，規劃於今年7~9月間推動，由於此政策屬於特別預算，需由行政院先行編列再向立法院提出，未來只要完成立法程序後，就可以針對預算科目動支，希望可以回溯從7月開始辦理，讓相關產業及從業人員儘快獲得補助。

▲▼交通部長林佳龍視察桃園機場。（圖／桃機提供）

▲▼林佳龍肯定北跑道相關工程進度及品質，也特別致贈飲料慰勞在豔陽下辛苦施工的北跑道工程人員。（圖／桃機提供）

▲▼交通部長林佳龍視察桃園機場。（圖／桃機提供）

隨後，林佳龍前往北跑道視察道面刨鋪工程期中情況，聽取工程團隊簡報，桃機在疫情影響期間超前佈署各項應變作業，12項工程中有7項已經完成，其餘部份，他也勉勵機場公司務必如質如期全力達成工程整建任務。

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