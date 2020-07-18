雲林北港鎮93歲老戲院重生　文化部次長蕭宗煌親臨揭幕

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮大復戲院興建於西元1927年原名「北港座」，在2009年6月公告登錄為雲林縣歷史建築後辦理「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」，在此主要以「參與式的劇場」為主軸，以AR科技藝術互動裝置拉近觀眾與戲院舞台的距離。今（18）日上午正式開幕，雲林縣長張麗善與文化部次長蕭宗煌一同為重生的大復戲院正式揭幕。

▲雲林縣北港鎮歷史最悠久的大復戲院今（18）日上午重生開幕，雲林縣長張麗善與文化部次長蕭宗煌一同為重生的大復戲院正式揭幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

大復戲院主要以參與式的劇場為主軸，以AR科技藝術互動裝置「驚奇之箱」，可經自由轉動裝置，看見表演的內容，拉近觀眾與戲院舞台的距離；「奇幻之書」藉由虛擬立體書本來解說歷史，一覽今昔過往的變化，入口處則有「拍貼機」，參觀民眾可變身為表演者，拍出在舞台上表演的感覺，紀錄到此一遊的美好紀念。

▲表演者與觀眾近距離互動，讓民眾對老戲院及電影欣賞，有不同的體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化部次長蕭宗煌表示，雲林縣的「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」將再造歷史現場及影視音體驗融合在一起，很多過去的歷史其實已不復存在，但用AR、VR的技術，可將過去景象重造回來，透過虛實交錯的方式，讓實體文資可以保存，虛擬的過去記憶可以回復，是一個蠻有意思的活動。

▲文化部次長蕭宗煌體驗「拍貼機」，變身為表演者拍出在舞台上表演的感覺。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣長張麗善表示，歷史人文聚落影視音展演體驗計畫對地方傳統文化的發展延續是重要的一環，此次藉由AR新媒體科技除了有教育意義外，透過老建築述說歷史，並以新時代的媒體技術來展現，讓大眾了解文化是多元的，並不僅限過往歷史本質，歡迎喜愛戲台風華的鄉親朋友作伙來戲院一同欣賞及感受，讓好的文化歷史持續保留及傳承下去。

新聞處長廖淑玲表示，大復戲院以新設完善的隔吸音工程規劃，型塑優質而不擾民的城中展演空間，並以「北港好潮」AR遊戲與實境解謎活動，連結朝天宮與大復戲院間的人流，開創文化探索與商圈經濟的新契機。並與國家電影中心合作推出「週末電影院」，場次的「週末電影院」，將在週末期間播放多部經典老電影，首映將於 7月19日以《王哥柳哥遊台灣》主題揭開序幕，讓民眾對老戲院及電影欣賞，有不同的體驗。

▲雲林縣長張麗善體驗「拍貼機」，變身為表演者拍出在舞台上表演的感覺。（圖／記者蔡佩旻攝）

►二手票券豐富你的生活





►偷偷分享少女秘密！

【其他新聞】

►105公里的浪漫 攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

►今年降雨量銳減 雲林北港龍井取「午時水」更珍貴

►「影展守護者」放映師江泰暾摸膠卷半世紀 小五就入行

►學生「免費玩樂園」經費快見底！林佳龍承諾「會協調」：優惠不會結束