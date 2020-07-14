新冠肺炎疫情重創桃機淪空城　林佳龍：7月底前推出紓困3.0補助

▲交通部長林佳龍14日視察桃園機場，為桃機產業工會人員打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於新冠肺炎疫情重創桃園國際機場相關產業，交通部長林佳龍14日視察時表示，交通部計劃在7月底前推出紓困3.0，除了土地與建物的租金、權利金減免、員工薪資的補貼外，包括一些營運虧損都會納入紓困3.0，交通部會做桃園國際機場產業的後盾。

林佳龍中午到桃園國際機場視察桃機整建工程，另外也針對旅客轉機規劃與免稅店經營情形進行了解，機場免稅店員工列隊高呼「感謝部長幫忙，請部長幫幫忙」，林佳龍當場允諾交通部要當機場產業的後盾。

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▲交通部長林佳龍14日視察桃園機場，聽取桃機公司相關產業簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍指出，這次新冠肺炎疫情對機場產業造成很大衝擊，因為航空業受到國境管制，現在是「邊境風險嚴管、國內鬆綁」，但這是國家防疫政策，交通部與桃機公司已規劃在7到9月間推動紓困3.0；行政院已計劃在7月底前向立法院提出預算案，提出後就可動支，並回溯從7月開始辦理，交通部一定要做機場產業的後盾，不管是土地、建物的租金與權利金減免、員工薪資補貼，還有營運虧損，都會納入紓困3.0範圍內。

林佳龍說，今天的行程主要是了解機場利用疫情期間進行整建工程，桃機共有空側等12項工程，目前已有7項工程完成，另外4項在8月底可完成，最後一項在今年11月也會完成，總工程預算約33億元，包括北跑道與第三代自動通關系統都已完成。

▲交通部長林佳龍14日視察桃園機場，與桃機公司、產業工會人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍強調，桃機公司已針對機場轉機作業做好準備，不能因邊境管制就停擺，他也為機場免稅店、餐廳、民航局與桃機公司的同仁加油打氣，因為這半年來大家真的非常辛苦，在機場防疫的第一線承受較大的風險，但大家士氣很高，就是為了迎接疫情過後代表國家服務。

林佳龍也國人推銷，到機場體驗特殊的「桃機樂友會」一日遊行程，對於桃園國際機場產業發展協會提出的「搭機環島，翔見台灣」行程樂觀其成，但因涉及班機起飛需涉及跨部會協調，他會盡速向中央流行疫情指揮中心協調。

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