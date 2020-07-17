學生免擔心！林佳龍掛保證　22座樂園暑假間「通通免費玩」

▲觀光局祭出致青春方案，讓學生可在暑假免費玩樂園。（圖／劍湖山世界提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推出「致青春」方案，只要是2001年7月1日後出生的學子，均可於7、8月免費玩全台22座主題樂園，不料因參與人數太踴躍，該計畫經費已用超過一半。交通部長林佳龍今日強調，「致青春不喊卡」，計畫「保證如期舉辦到8月31日」。

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林佳龍表示，上半年受到疫情影響，很多學校沒有辦法舉辦校外教學，甚至畢業旅行也取消。解封之後，政府點燃經濟之火，除了自由行、團體旅遊獎助，更針對高中以下學子們推出「致青春」專案，補回這些應有的美好記憶。

林佳龍指出，每位學子的每趟旅程，少不了食、宿、遊、購、行，所帶來的經濟產值初估超過8億，是政府實際補貼的數倍，這個專案反應好、效果好，雖然原先規劃的40萬名額可能供不應求，已請觀光局協調業者共同努力，保證讓專案如期舉辦到8/31。

▲林佳龍保證致青春不喊卡。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

觀光局國旅組長莊靜真表示，這次推出的學生免費玩樂園方案確實引起很大迴響，許多年輕人走出戶外，參與人次較預期踴躍很多，7月1到15日間，已湧入32萬人次使用此優惠，目前經費約剩4到5成。

▲觀光局強調，致青春方案不會喊卡。（圖／劍湖山世界樂園提供）

為持續實施該方案，觀光局已兩度召集業者討論，目前協調以「調降補助額度」為方法，舉例而言，每張門票原最多可補500元，目前討論調降到350元，其餘由業者自行吸收，對於學生而言，仍可免費玩樂園。

莊靜真呼籲，將機會讓給更多人使用，盡量不要一個人使用很多次「免費玩」優惠，雖然暑假才開始一天，但之前仍有畢業潮，還有週末假日，推估此為參與人數爆量的主因。

莊靜真表示，觀光局將持續滾動式檢討，協調可行性的方案，觀察後續的入園狀況討論，由於每個樂園的規模不一，因此各業者需求也不盡相同，不過目前經費都有在額度內，民眾可先放心。

遊樂園優惠適用業者全國共22家，包括麗寶樂園、六福村主題樂園、劍湖山世界、九族文化村、義大世界、雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、小叮噹科學遊樂園區、西湖渡假村、香格里拉樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、大路觀主題樂園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題園區、8大森林樂園、台東原生應用植物園等。