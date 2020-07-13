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陳菊明赴立院備詢！國民黨立委「今晚不回家」　民進黨立委輪班守議場

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▲▼國民黨團召開「陳菊來了！立法院戒嚴了嗎？」記者會後繞立法院外圍拒馬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團繞行立法院外圍拒馬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會本週處理監察委員人事同意權案，前總統府秘書長陳菊14日將首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，國民黨、民進黨都嚴陣以待。國民黨團總召林為洲表示，黨團絕對會「全力阻擋」，外縣市立委基本上今晚都會在台北過夜，靜待黨團指示；民進黨團則從今天上午起，安排黨籍立委在議場大門輪班駐守，確保接下來的議事能順利進行，預計輪班至17日表決當天。

為防止衝突發生，立院維安再升級，不僅院區四周部署層層拒馬，連立法院內走廊的二樓也部署警力，國民黨立委狠酸根本是來到「中華民國立法院監獄」。此外，國民黨團13日下午4點臨時召開黨團大會，研議攻防策略，黨團總召林為洲表示，黨團會「全力阻擋」，至於集合時間、地點等細節，黨團幹部會持續討論，包含他自己在內，住在外縣市的立委基本上都不會回家，會在台北過夜、靜待黨團下一步指示。

▲▼立法院臨時會明天將審查監察院長被提名人陳菊資格 為防範在野黨杯葛阻擋 民進黨籍立委輪流守住議場大門口 總召柯建銘上午到場為黨籍立委打氣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨籍立委輪守議場大門口，總召柯建銘上午到場為黨籍立委打氣。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院議場共有四個出入口，林為洲評估，按照機關首長來院備詢的慣例，都是坐車從青島東路的側門進院，在議場後門下車，因此是最有可能是發生衝突的地點。而民進黨團也不敢大意，13日上午起安排黨籍立委分批輪值立院議場大門，防止國民黨再度攻佔議場。

國民黨13日晚間正式發出動員令，號召群眾於14日上午8時30分，在立法院群賢樓前集合，根據採訪通知，明天也將有多位國民黨籍民代、一級黨務主管等共同出席，要求執政黨退回提名，「向鴨霸的蔡政府，發出人民的怒吼！」

▲▼立法院臨時會明天將審查監察院人事案,警方在立院周邊圍起拒馬管制交通。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院臨時會明天將審查監察院人事案，警方在立院周邊圍起拒馬管制交通。（圖／記者李毓康攝）

民進黨團總召柯建銘13日上午受訪時表示，國民黨無止盡的秀下限，非台灣民主政治之福，並呼籲國民黨三思，「對陳菊有意見，沒有關係，你可以把她問倒啊！這才是正確的方向。」

根據立院議程，監察院人事同意權案於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

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