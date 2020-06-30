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快訊／國民黨嗆撤換陳菊　蔡英文回擊：絕對比馬英九提的名單更進步

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▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立法院黨團28日占領立法院議場，要求退回監察院人事案、撤換陳菊出任監察院長一職，原稱要占領三天三夜，最後僅維持20小時就散會。面對前總統馬英九批評這份提名名單，總統蔡英文30日受訪時回擊，強調這份提名名單絕對比馬英九所提名單更好更有進步性，「這是一份進步的名單」。

面對國民黨及前總統馬英九批評名單太綠，蔡英文30日受訪時回應，在提名的時候已經向社會各界說明，這張名單上有很多長年來實現社會正義價值、傑出、受到尊敬的人士。這張名單上有許多資深、歷練深，在公部門、私部門都有很好的經驗的人士，能夠擔任監委的職位。

蔡英文強調，「所以總體來講這張名單是蠻平衡的名單，各行各業、公部門、私部門，相信是不錯的名單，請各界好好看這張名單，馬英九也要好好看，絕對比他所提的名單還來的好，而且更有進步性。」

總統府28日聲明表示，大法官釋字632號解釋文明確揭示，總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權與審查。在尚未修憲廢除之前，監察權仍是存在的，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查，國民黨執政時期的歷任總統也是如此。國民黨如果因為提名考監人事，就要癱瘓議場，這不但與國民黨過去的做法相違背，更凸顯國民黨只是為反對而反對，製造出更多政治對立。

總統府指出，這一屆的監察院被賦予國家人權委員會的任務，這項法案亦是立法院三讀通過。陳菊從黨外及美麗島事件以來，在那個噤聲的年代，無懼威權投入人權工作，一路參與台灣重要的人權與民主轉型進程，出任監院院長及國家人權委員會，應當之無愧，「令人非常遺憾的是，相較於陳菊當年在國民黨主政的威權時代下，為了台灣的民主而『被囚』；今天的國民黨立委，明明可以透過民主的國會殿堂理性討論，卻在立法院即將開議之際，悖離法定程序癱瘓立院，這不是『自囚』，這是把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。」

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

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關鍵字：

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