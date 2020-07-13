國民黨緊咬高雄氣爆善款案　高市府還原真相！藍營誣指道具當支票





▲國民黨緊咬高雄氣爆案。（圖／記者楊蕓攝）

政治中心／綜合報導

高雄市議會731氣爆調查小組召集人陳麗娜13日北上監察院陳情，稱要揭露高雄氣爆善款「三大弊端」。藍營緊咬高雄氣爆案，馬系監委更在6月提出調查報告，質疑善款被用在添購消防設備，且有捐款支票金額不符等事，引發社會質疑。不過，卻遭到高市府及綠營議員狠打臉，強調那張支票只是合影道具，真正的捐款早就依法開立收據。

國民黨議員陳麗娜今日北上監院陳情，緊咬高雄氣爆案，她6月中曾拿出「證據」，直指6年前陳菊持珠寶公會所捐3204萬支票公開拍照、留下歷史鏡頭，6年後，市府卻查無此張支票。馬系監委提出之調查報告中也引用相關說法，指控台灣區珠寶工業同業公會之捐款3204萬1910元，高雄市政府於調查時表示據其所推測可能與珠寶公會相關之支票共計20張，惟迄至本院完成調查報告止，該府仍有3張支票未能釐清。

不過，相關說法遭到高市府及綠營議員打臉，強調陳麗娜所謂歷史鏡頭留下的這張合影，其實照片中的支票只是「道具支票」，是記者會上用來拍照的。實際上珠寶公會成員捐贈，總共二十張支票，合計3204萬元，社會局已經依法開立72張個人捐款收據。

前氣爆罹難者自救會會長陳冠榮批評，「馬系監委假調查之名行政治審查之實，最被人看破手腳的一招，就是指責高市府未開足珠寶公會捐款的收據。事實是，根據社會局告知，珠寶公會所捐贈的3204萬，高市府社會局早就開出72張收據，哪裡有問題？」

陳冠榮怒轟，馬系監委只憑國民黨市議員陳麗娜的一面之辭，根本沒有跟高市府調閱證據，「直接在新聞稿中以尊貴的監委之姿，抹黑辛苦的社會局同仁，自氣爆發生以來，社會局同仁協助我們氣爆受害者走過6年艱辛歲月，是我們的戰友，我不忍、更憤怒這樣的指責抹黑。」

該份調查報告中除了對支票提出質疑，內容也指控善款總金額逾45億元，高市府將部分款項用來添購消防設備、出國考察等，導致外界觀感不佳。報告中指出，高市府勞工局提報計畫以氣爆捐款購置屬執行勞安及勞動檢查所需之防護、搜查、檢測及聯繫等設備，用以汰換值班台破舊座椅19萬6100元、赴日本考察石化管線減災管理8萬4084元、搭設遮陽棚8萬9561元、購置薪資管理系統、E化公務系統整合暨財產管理及訓練證照管理系統開發建置81萬元等。

針對這個部分，高雄市府澄清，還原當年社會氛圍，消防員遭遇重大損失，眾多善款是指定捐給消防員改善設備，因此消防局使用指定捐款及部分非指定捐款，經獨立之善款委員會核定後才執行，並無違誤。

陳冠榮則怒嗆，「馬系監委糾正善款不應添購消防員設備，是無視氣爆中喪命、重傷的消防人員，是無視善款捐贈人指定要捐給消防兄弟添購設備的心意、更是罔顧現在仍在第一線救災打火弟兄的生死，此糾正案完全背離捐款人意願及脫離當下社會情境。」

黨政人士痛批，氣爆善款已歷經市府內部政風調查、外部審計、檢調、監察院等調查，均無不法，但藍營人士還是緊咬高雄氣爆案。相關外界臆測及爭議，高市府也多次澄清，但特定媒體依然選擇舊事重提，操作意圖明顯。他痛批，藍營只問顏色不問蒼生的作法，才是真正應該被社會唾棄的惡質政治操作。

▼國民黨議員陳麗娜烏龍指控，遭到網友狠酸。（圖／翻攝自臉書）