　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨緊咬高雄氣爆善款案　高市府還原真相！藍營誣指道具當支票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨緊咬高雄氣爆案。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨緊咬高雄氣爆案。（圖／記者楊蕓攝）

政治中心／綜合報導

高雄市議會731氣爆調查小組召集人陳麗娜13日北上監察院陳情，稱要揭露高雄氣爆善款「三大弊端」。藍營緊咬高雄氣爆案，馬系監委更在6月提出調查報告，質疑善款被用在添購消防設備，且有捐款支票金額不符等事，引發社會質疑。不過，卻遭到高市府及綠營議員狠打臉，強調那張支票只是合影道具，真正的捐款早就依法開立收據。

國民黨議員陳麗娜今日北上監院陳情，緊咬高雄氣爆案，她6月中曾拿出「證據」，直指6年前陳菊持珠寶公會所捐3204萬支票公開拍照、留下歷史鏡頭，6年後，市府卻查無此張支票。馬系監委提出之調查報告中也引用相關說法，指控台灣區珠寶工業同業公會之捐款3204萬1910元，高雄市政府於調查時表示據其所推測可能與珠寶公會相關之支票共計20張，惟迄至本院完成調查報告止，該府仍有3張支票未能釐清。

不過，相關說法遭到高市府及綠營議員打臉，強調陳麗娜所謂歷史鏡頭留下的這張合影，其實照片中的支票只是「道具支票」，是記者會上用來拍照的。實際上珠寶公會成員捐贈，總共二十張支票，合計3204萬元，社會局已經依法開立72張個人捐款收據。

前氣爆罹難者自救會會長陳冠榮批評，「馬系監委假調查之名行政治審查之實，最被人看破手腳的一招，就是指責高市府未開足珠寶公會捐款的收據。事實是，根據社會局告知，珠寶公會所捐贈的3204萬，高市府社會局早就開出72張收據，哪裡有問題？」

陳冠榮怒轟，馬系監委只憑國民黨市議員陳麗娜的一面之辭，根本沒有跟高市府調閱證據，「直接在新聞稿中以尊貴的監委之姿，抹黑辛苦的社會局同仁，自氣爆發生以來，社會局同仁協助我們氣爆受害者走過6年艱辛歲月，是我們的戰友，我不忍、更憤怒這樣的指責抹黑。」

該份調查報告中除了對支票提出質疑，內容也指控善款總金額逾45億元，高市府將部分款項用來添購消防設備、出國考察等，導致外界觀感不佳。報告中指出，高市府勞工局提報計畫以氣爆捐款購置屬執行勞安及勞動檢查所需之防護、搜查、檢測及聯繫等設備，用以汰換值班台破舊座椅19萬6100元、赴日本考察石化管線減災管理8萬4084元、搭設遮陽棚8萬9561元、購置薪資管理系統、E化公務系統整合暨財產管理及訓練證照管理系統開發建置81萬元等。

針對這個部分，高雄市府澄清，還原當年社會氛圍，消防員遭遇重大損失，眾多善款是指定捐給消防員改善設備，因此消防局使用指定捐款及部分非指定捐款，經獨立之善款委員會核定後才執行，並無違誤。

陳冠榮則怒嗆，「馬系監委糾正善款不應添購消防員設備，是無視氣爆中喪命、重傷的消防人員，是無視善款捐贈人指定要捐給消防兄弟添購設備的心意、更是罔顧現在仍在第一線救災打火弟兄的生死，此糾正案完全背離捐款人意願及脫離當下社會情境。」

黨政人士痛批，氣爆善款已歷經市府內部政風調查、外部審計、檢調、監察院等調查，均無不法，但藍營人士還是緊咬高雄氣爆案。相關外界臆測及爭議，高市府也多次澄清，但特定媒體依然選擇舊事重提，操作意圖明顯。他痛批，藍營只問顏色不問蒼生的作法，才是真正應該被社會唾棄的惡質政治操作。

▼國民黨議員陳麗娜烏龍指控，遭到網友狠酸。（圖／翻攝自臉書）

▼國民黨議員陳麗娜烏龍指控，遭到網友狠酸。（圖／翻攝自臉書）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
試管3次才生下…23歲獨生女搭男友車爆頭亡　父淚求：回復女兒
快訊／高雄、台南警察局長遭拔官　接任人選出爐
雞排妹信義區穿極細肩爆乳裝　同居男室友意外現身
快訊／國道1號車禍！國光客運撞拖板車　13人緊急送醫
快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！　高雄、台南市警察局長遭拔官
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／罷免陳致中理由書6點搶先曝光！第一點不意外　網友秒懂「法院認證」

蘇貞昌撂重話究責！南市警局長周幼偉傳將被拔官　他：沒接到消息

陸軍裝甲564旅遭生化攻擊　模擬協調義大醫院、化工兵除污任務

國民黨緊咬高雄氣爆善款案　高市府還原真相！藍營誣指道具當支票

後備軍人投入漢光演習　入營前接受核酸檢測

一張照曝罷捷連署「攏某狼」　鳳山清捷隊：是把鳳山民眾當塑膠？

德國撤我國旗？謝志偉說明真相：會繼續爭取

國民黨控隱匿氣爆善款　陳菊駁斥：以高雄人的傷痛榨取政治利益

葛葆萱駐印度大使　外交部：新南向政策致力深化區域經貿文化

影／葉毓蘭改編「菊花台」酸陳菊　親自獻聲唱「菊花台滿地爽，花媽笑難藏」

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

獨／罷免陳致中理由書6點搶先曝光！第一點不意外　網友秒懂「法院認證」

蘇貞昌撂重話究責！南市警局長周幼偉傳將被拔官　他：沒接到消息

陸軍裝甲564旅遭生化攻擊　模擬協調義大醫院、化工兵除污任務

國民黨緊咬高雄氣爆善款案　高市府還原真相！藍營誣指道具當支票

後備軍人投入漢光演習　入營前接受核酸檢測

一張照曝罷捷連署「攏某狼」　鳳山清捷隊：是把鳳山民眾當塑膠？

德國撤我國旗？謝志偉說明真相：會繼續爭取

國民黨控隱匿氣爆善款　陳菊駁斥：以高雄人的傷痛榨取政治利益

葛葆萱駐印度大使　外交部：新南向政策致力深化區域經貿文化

影／葉毓蘭改編「菊花台」酸陳菊　親自獻聲唱「菊花台滿地爽，花媽笑難藏」

爬樓梯5樓「拿到500元小費」！外送員爽握鈔票自拍　網羨慕：爬2年都沒收過

公司裁員老婆跑！侏儒父咬牙拉拔「被遺傳的女兒」　還幫老農把水果賣掉

月付美寄宿家庭4萬元伙食公開！　侯昌明女爆「最慘一餐」...曾雅蘭好心疼

中職／下半季上一軍嗎？　林哲瑄挑戰悍將校草三連霸

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

新屋入厝「極簡懶人包」！　入宅儀式7大順序全程曝光

CBA／林書豪21分鐘飆29分「開心泡茶」　中媒曝有望開放球迷進場

客廳就是門面！避開4點提升事業運　網驚：囤積零食也有事

娃娃排滿地...媽提醒「會害人摔個狗吃屎」　牠隔天乖乖收進小窩！

政治熱門新聞

吳宗憲嗆不領三倍券「太麻煩了」　蘇貞昌回應了！

「車禍死亡人數」飆6都冠　柯文哲狠批：高雄亂掉了！

「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

馬系監委調查高雄氣爆3億流向：出國考察、換破椅

約聘3年變公務員　羅智強酸開後門

民眾黨黨員大會報名慘　柯文哲下令動員

罷捷行動超火熱？網曝「街頭連署實況」

拆國光客運判賠　柯：契約不是我訂的

蘇貞昌親曝「臉太白」真相：很漏氣！30倍CC霜抹臉...回家被太太狂唸

女兒反映才裝冷氣　王世堅痛批蘇貞昌

IG追蹤破10萬！陳其邁曝「親回」留言真相　摸肚吸氣甩開「腹院長」

蘇貞昌變臉「海公公」　陳其邁：我一離開院長就有事！

下一任新北市長？侯友宜支持度壓過陳時中

北市勞動局8月開課　勞工議題報你知！

更多熱門

相關新聞

遭控隱匿氣爆善款　陳菊：以高雄人的傷痛榨取政治利益

遭控隱匿氣爆善款　陳菊：以高雄人的傷痛榨取政治利益

立法院將於17日召開監察院人事同意權投票，國民黨高雄市議員陳麗娜13日上午指控監察院長提名人陳菊，在高雄市氣爆的善款有三大弊端，包括「擅自挪用善款、浮編律師費用及隱匿捐款資訊」，並要求在爭議釐清之前自行退出提名。對此，陳菊透過辦公室駁斥指控，批評國民黨以高雄人的傷痛榨取政治利益，令人不齒。

葉毓蘭改編「菊花台」酸陳菊

葉毓蘭改編「菊花台」酸陳菊

國民黨籲彈劾陳菊　賴清德：絕對禁得起考驗

國民黨籲彈劾陳菊　賴清德：絕對禁得起考驗

馬系監委調查高雄氣爆3億流向：出國考察、換破椅

馬系監委調查高雄氣爆3億流向：出國考察、換破椅

政院擬立法「約聘人員可取得職等」　蔣萬安：努力苦讀的年輕人情何以堪？

政院擬立法「約聘人員可取得職等」　蔣萬安：努力苦讀的年輕人情何以堪？

關鍵字：

陳菊氣爆監察院國民黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

股災all in台積電　3個月賺650萬

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面