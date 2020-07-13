民進黨：韓國瑜執政有查出陳菊弊案？9年藍營議會多數是裝飾？

▲陳菊被提名出任監察院院長。（圖／翻攝陳菊臉書）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨高雄市議員陳麗娜及國民黨大動作到監察院前發動抗議。民進黨發言人顏若芳13日表示，對於國民黨口中弊案纏身的前高雄市長陳菊，請問韓國瑜市長任內500多天，有查出什麼蛛絲馬跡？而且在陳菊任內，國民黨有9年掌握議會多數，請問是裝飾品嗎？

顏若芳指出，關於高雄前市長陳菊在氣爆善後的一切作為，早就經過各種司法的、行政的檢視，高雄市政府每年度善款的使用，也經過包括馬政府時期在內的行政院逐一審視，並獲得核備。

顏若芳表示，國民黨對陳菊的攻訐從來沒有停止過，先是抹黑高雄政府舉債3000億，進一步污衊導向貪汙；再來是張冠李戴、誹謗陳菊遭監察院彈劾3次，進行人格抹殺；最後又再次利用高雄人的傷痛來詐取政治利益，實在令人憤怒、遺憾。

顏若芳表示，攤開所有過去國民黨對陳菊的打擊，所使出的「奧步」可以說是越來越不堪、越來越離譜，「我們再重複一次，不管是民進黨還是陳菊辦公室，早已多次說明過，陳菊一生只有在威權時代，被國民黨關了六年的政治黑牢，根本從未被司法判刑過，更從未被彈劾，而監察院現在也沒有高雄市政府任何相關的案件在調查中。」

顏若芳強調，國民黨口中弊案纏身的陳菊，請問國民黨在韓國瑜市長任內「500多天」中，有查出什麼蛛絲馬跡？在陳菊市長任內中，有9年多的時間都是朝小野大，國民黨掌握市議會多數，請問國民黨是把自家議員當成裝飾品嗎？