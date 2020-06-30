國民黨公布「污點事件簿」：陳菊遭監院調查總數58件、市府貪瀆和偽造文書總109件





▲國民黨文傳會記者會「圍繞陳菊的貪腐團隊現形，陳菊有資格掌監察院？」。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨30日召開「圍繞陳菊的貪腐團隊現形，陳菊有資格掌監察院？」記者會，文傳會主委王育敏表示，陳菊擔任高雄市長期間遭監院彈劾3案，糾正30件，被調查的總數達58件；其市府團隊貪瀆和偽造文書總共105件、194位公務人員遭起訴。

王育敏指出，陳菊擔任高雄市長期間，身邊圍繞著爭議不斷的貪腐團隊，顯示陳菊的用人與治理出現嚴重問題，這樣還有資格擔任監察院院長嗎？陳菊擔任高雄市長期間的市府團隊爭議不斷，頻頻爆出貪贓枉法情事，包括遭監院彈劾3案，糾正30件，被調查的總數達58件；此外，國民黨也整理出陳菊「政務官污點事件簿」陳菊於高雄執政的12年，其市府團隊貪瀆和偽造文書總共105件、194位公務人員遭起訴。

副主委王鴻薇、黃子哲出席，質疑陳菊擔任高雄市長期間的市府團隊貪腐案件層出不窮，不僅遭監察院彈劾、糾正，也遭司法機關起訴、判刑，這樣的首長有資格擔任監察院院長嗎？國民黨堅持為台灣人民把關，絕對不能讓這份最綠、最爛、最酬庸的監委名單順利過關。

根據網路最新民調，經過逾2.3萬名網友投票顯示，有高達61％贊同國民黨訴求撤換陳菊，另有51％網友認同國民黨立委為表達立場占領立院。王育敏表示，民進黨政治酬庸的醜態已經讓社會大眾普遍不滿，提名派系大老、爭議性高的陳菊擔任監察院長，是傷害國家監督行政作為的公正性與公平性，讓台灣民眾無法接受，國民黨將呼應民意，力抗這份不適任的監委提名名單過關。

國民黨根據地檢署起訴和法院判決的案例，列舉陳菊擔任高雄市長期間，較受關注的市府團隊貪瀆案件，包括：

一、 最引發爭議的是陳菊愛將趙嘉寶擔任高雄世運基金會副執行長期間，藉故向廠商勒索索賄，2014年11月判刑11年定讞，但趙嘉寶沒有按照判決入監服刑，趴趴走長達5年。趙嘉寶從2015年6月被通緝，卻視司法如無物，仍到處趴趴走，不斷地在臉書P0上自由逍遙的照片，公然嘲諷國家公權力，直到2019年4月25日於墾丁大街被逮。

二、陳菊2006選舉的幕後軍師蕭裕正，擔任高雄市環保局長期間，被控指示清潔隊員參加李昆澤競選總部成立大會，換取加班費，最後遭判刑2年確定。

三、陳菊任內的高市府養工處前分隊長康明璋因業務之便收受賄賂等不法，不僅要營造公司幫忙繳車貸，甚至還拿了出國和養小孩的錢。高雄地院一審依違反貪污治罪條例判有期徒刑4年2個月，褫奪公權3年，公懲會也決議撤職，並停止任用2年。

四、 陳菊任內的高雄市政府經濟發展局科員林煥祈，涉嫌利用職務機會詐取財物罪，經高雄高分院判決，處有期徒刑7年8月，褫奪公權5年。高雄市政府移送公務員懲戒委員會審理，案經判決林煥祈撤職並停止任用2年。

此外，陳菊領導的市府團隊遭起訴、判刑案件不勝枚舉，但陳菊的愛將們爭議性更多，包括：

一、 前高雄市副市長吳宏謀遭調查發現，就是2014年7月31日高雄氣爆事件中關鍵箱涵的發包人，雖然短暫下台，但他隨著陳菊歷任各項官職，每逢出事後，官就越做越大，顯見其後台強硬。

二、前高雄市秘書長趙建喬擔任高雄工務局養工處長時因氣爆案被起訴，但仍受陳菊賞識，一路升官。最後，因當年負責氣爆的管線設計監造，二審遭判三年半。

三、曾任高雄市秘書長的李瑞倉離開高市府後出任金管會主委，卸任後轉任國營事業中華投資公司董事長，遭爆料捲入獵雷艦案的慶富集團喬貸款，並涉嫌內線交易及洗錢。

四、 前高雄市政府海洋局長王端仁是陳菊嫡系子弟兵，替慶富商議取得高雄興達港廠房用地。因偏袒特定廠商，遭監察院彈劾。

五、前高雄市副市長陳金德因任內經營宜蘭農舍民宿以及文創公司，違反公務員禁止經營商業規定，遭監察院彈劾，並移送公務員懲戒委員會審理後被判申誠。

國民黨強調，陳其邁稱讚陳菊對民主、人權的貢獻有目共睹，綠營人士也不斷吹捧陳菊為國家民主人權奮戰，請問陳其邁是支持貪贓枉法的團隊班師回朝嗎？對高雄市三千億負債與五千個天坑都視而不見嗎？

國民黨指出，陳菊過去在黨外爭取過人權，並不能掩飾她的團隊貪贓枉法的事實，更不能作為她擔任必須秉持公正客觀立場的監察院院長的理由，對台灣民主、人權付出貢獻的人很多，但陳菊團隊有多項被監察院調查的案件，她就沒有出任監察院院長的資格。

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