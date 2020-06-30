江啟臣撂話沒完沒了…高嘉瑜一張照打臉　「國民黨一個都沒來、是在怕什麼？」

▲高嘉瑜PO出議場照片，笑稱國民黨一個都沒來。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

藍綠為監察院人事案29日上午在立法院爆發衝突，為避免國民黨再度霸佔議場，民進黨團自29日下午開始輪班鎮守，30日上午6時更發布甲級動員令，確保能夠搶到排案權。不過，民進黨立委高嘉瑜在臉書PO出議場照片，一片空蕩蕩，讓她驚呼「國民黨嚇到不敢來」。

國民黨黨團28日占領立法院議場，要求退回監察院人事案、撤換陳菊出任監察院長一職，黨團總召林為洲原聲稱要占領三天三夜，29日上午11時11分卻遭民進黨團以油壓剪剪斷鐵鍊成功破門而入，最後僅維持20小時就散會。

為防止立法院議場再次遭到國民黨團突襲，民進黨團自29日下午6時開始在議場門口排班鎮守，30日上午6時更發布甲級動員令，確保能夠搶到排案權。

雖然，國民黨不到1小時就被清場完畢，但黨主席江啟臣表示臨時會「沒完沒了」。但是30日早上6點就到立法院備戰的高嘉瑜則表示，9點準時開會，但照片中的議場一片空蕩蕩，讓她笑稱「國民黨一個都沒來，是在怕什麼？嚇到不敢來！」

▲高嘉瑜接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

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