　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林俊憲譏國民黨占立院「紙蓮花行動」：再不檢討脫序行徑遲早被淘汰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團28日攻占立法院議場，要求退回監委人事案及取消前總統府秘書長陳菊接任監察院長，不過原稱占領3天3夜，卻在民進黨團破門清場後，不到20小時就落幕。對此，民進黨立委林俊憲30日在臉書不僅譏諷國民黨「紙蓮花行動」，失敗地仿效太陽花學運，還直批他們若不能檢討自己的行為，種種脫序的行徑遲早會被時代所淘汰。

「為什麼國民黨的『紙蓮花行動』會這麼快就失敗？」林俊憲指出，國民黨整場行動荒腔走板，淪為笑話，作為堂堂一個最大的在野黨，其發起的抗爭竟如此快速地以失敗告終，他歸納三項原因。

第一， 缺乏正當性。林俊憲表示，國民黨想仿效當年太陽花學運，以攻佔立法院的方式來表達抗爭訴求，然而他們根本沒有搞清楚兩者本質上的差別。一個是在立法院沒有發言權的民眾，只好以攻佔立法院的方式來表達對政策的不滿；另一個則是一群就在立法院上班，在議場本就有發言權的立委。

林俊憲指出，國民黨明明有管道能以公開的方式清楚地表達訴求，或與政府協商，然而他們卻想要仿效太陽花學運，完全是搞不清楚狀況，才會畫虎不成反類犬，使其抗議行動變的荒腔走板，缺乏正當性。

第二，貴族心態，舒服優先。「請那些在議場大聲嚷嚷說「沒有冷氣太不人道」國民黨立委們想想香港的人民吧！」林俊憲表示，抗爭從來不會是舒服的，香港的志士為了自由民主走上街頭，冒著生命危險在街頭流血流淚，然而養尊處優的國民黨，整場活動喊的最大聲的口號就是：「我要冷氣！」甚至還要助理幫忙送冰塊跟電扇，難怪被笑是貴族立委。

第三，意義不明，缺乏決心。林俊憲指出，太陽花學運當年持續24天，多少學生為了自己的未來與信念，在議場內忍受悶熱，下定決心與政府長期抗戰，然而國民黨與他們所號召的群眾，大多根本不知其為何而反，對抗議的目標也是缺乏決心，根本和當年滿腔熱血、義無反顧的學生不可相比，難怪會才持續不到20小時便草草結束，開直播還空無一人，淪為笑柄。

最後，林俊憲直批，當年國民黨齜牙咧嘴地批評學生不該霸佔立法院、不該破壞公物，然而現在卻得意洋洋地站在被噴漆的質詢台上比出勝利手勢拍照，今昔對比十分諷刺，雙重標準更是讓人不敢恭維。如果國民黨再不能檢討自己的行為，那麼種種脫序的行徑遲早會讓其成為歷史名詞，被民眾所唾棄，被時代所淘汰。

其他人也看了這些新聞...

► 臨時會Day2／民進黨24小時輪班、6點甲動　藍綠白攻防重點一次看
► 圖／藍綠立委上演全武行！　葉毓蘭緊抓鐵鍊守主席台遭綠委壓制
► 國民黨攔不住！　監察院人事同意權案7/17投票

相關熱門新聞...

► 民進黨祭「油壓剪」破門了　藍委自綁鐵鍊死守主席台
► 民進黨不到十分鐘破門進議場！　藍綠對峙爆肢體衝突
► 國民黨失守主席台　柯建銘遭麵粉波及全身白

超越藍綠，就靠她了

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台灣人何時「可入境日本」？　日官員給解答了
變頻冷氣超節能？專家揭「挑選重點」：錯了更耗電
超辣荷官「窄裙+黑絲美腿」攬賭客　下場慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁「我在高雄撐香港」　李眉蓁、吳益政被點名尚未表態

洪孟楷指控邱議瑩先動手　釣出顏寬恒「我以前也被她咬」

港版國安法正式生效　游錫堃：香港法治形同虛無「僅剩恐懼」

林俊憲譏國民黨占立院「紙蓮花行動」：再不檢討脫序行徑遲早被淘汰

國民黨酸蔡英文「選前挺香港」：儘速提出具體港人庇護措施

獨／罷免陳致中驚見「18禁小物」！老司機秒懂笑了　連署站曝驚人真相

北市三倍券加碼送一張明信片　文化局挨轟「很難看！有振興到嗎？」

「正在討論五權分立改三權」　游錫堃：未修憲前...總統需依法提名考監委員

歷任黨主席留下來的破攤子　蔡正元讚江啟臣：初試啼聲的戰役可圈可點

林飛帆撐港邀7點01分為港人點燭光　拍照上傳hashtag「願榮光歸香港」

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

陳其邁「我在高雄撐香港」　李眉蓁、吳益政被點名尚未表態

洪孟楷指控邱議瑩先動手　釣出顏寬恒「我以前也被她咬」

港版國安法正式生效　游錫堃：香港法治形同虛無「僅剩恐懼」

林俊憲譏國民黨占立院「紙蓮花行動」：再不檢討脫序行徑遲早被淘汰

國民黨酸蔡英文「選前挺香港」：儘速提出具體港人庇護措施

獨／罷免陳致中驚見「18禁小物」！老司機秒懂笑了　連署站曝驚人真相

北市三倍券加碼送一張明信片　文化局挨轟「很難看！有振興到嗎？」

「正在討論五權分立改三權」　游錫堃：未修憲前...總統需依法提名考監委員

歷任黨主席留下來的破攤子　蔡正元讚江啟臣：初試啼聲的戰役可圈可點

林飛帆撐港邀7點01分為港人點燭光　拍照上傳hashtag「願榮光歸香港」

中職／臨時頂替卡本特　翁瑋均好投壓制兄弟：相信自己可以

中職／廖乙忠投了3局無安打　丘昌榮：後面控球出問題

高帥模特兒教練許銘倫主攻雙打　拆解動作讓學生打好基本功

「孝子議員」黃健豪絕食暈倒！　羅智強陪同羅廷瑋夜宿中火

台灣人「可以入境日本」時間表曝光！　日官員：7月展開協商

台灣大道「猛開21槍洩憤」！犯罪集團6人落網　共犯狂酸主嫌：根本豬隊友

柏瑞投信：趨勢無法擋　ESG企業債還有行情可期

CBA／梅奧轟炸30分遼寧二連勝　5場場均27.4分

好市多「玩具總動員」上架！6隻娃娃超便宜　網瘋：熊抱哥❤️

陳其邁「我在高雄撐香港」　李眉蓁、吳益政被點名尚未表態

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

賴品妤立院拉扯　仰頭白眼照曝光

天公伯之子加入！李眉蓁競選團隊曝「背後有高人操刀」

「小浣熊發情」才放狗　老闆道歉

韓國瑜被解職後…陳致中質疑這些人未同進退！

10大政治領袖排行　侯友宜奪冠賴清德緊追　陳時中有4個第一

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

洪孟楷被鎖喉　486先生笑喊「要送大禮」

藍綠攻防戰20小時落幕！趙少康批：不如在家休息

洪孟楷指控壓人扯衣服　張宏陸：你先偷打女性

李眉蓁公布競選團隊　陳其邁親自回應了

議場一片空　高嘉瑜：國民黨一個都沒來、是在怕什麼？

振興三倍券怎麼用？　一次看懂「四種使用攻略」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面