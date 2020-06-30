林俊憲譏國民黨占立院「紙蓮花行動」：再不檢討脫序行徑遲早被淘汰

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團28日攻占立法院議場，要求退回監委人事案及取消前總統府秘書長陳菊接任監察院長，不過原稱占領3天3夜，卻在民進黨團破門清場後，不到20小時就落幕。對此，民進黨立委林俊憲30日在臉書不僅譏諷國民黨「紙蓮花行動」，失敗地仿效太陽花學運，還直批他們若不能檢討自己的行為，種種脫序的行徑遲早會被時代所淘汰。

「為什麼國民黨的『紙蓮花行動』會這麼快就失敗？」林俊憲指出，國民黨整場行動荒腔走板，淪為笑話，作為堂堂一個最大的在野黨，其發起的抗爭竟如此快速地以失敗告終，他歸納三項原因。

第一， 缺乏正當性。林俊憲表示，國民黨想仿效當年太陽花學運，以攻佔立法院的方式來表達抗爭訴求，然而他們根本沒有搞清楚兩者本質上的差別。一個是在立法院沒有發言權的民眾，只好以攻佔立法院的方式來表達對政策的不滿；另一個則是一群就在立法院上班，在議場本就有發言權的立委。

林俊憲指出，國民黨明明有管道能以公開的方式清楚地表達訴求，或與政府協商，然而他們卻想要仿效太陽花學運，完全是搞不清楚狀況，才會畫虎不成反類犬，使其抗議行動變的荒腔走板，缺乏正當性。

第二，貴族心態，舒服優先。「請那些在議場大聲嚷嚷說「沒有冷氣太不人道」國民黨立委們想想香港的人民吧！」林俊憲表示，抗爭從來不會是舒服的，香港的志士為了自由民主走上街頭，冒著生命危險在街頭流血流淚，然而養尊處優的國民黨，整場活動喊的最大聲的口號就是：「我要冷氣！」甚至還要助理幫忙送冰塊跟電扇，難怪被笑是貴族立委。

第三，意義不明，缺乏決心。林俊憲指出，太陽花學運當年持續24天，多少學生為了自己的未來與信念，在議場內忍受悶熱，下定決心與政府長期抗戰，然而國民黨與他們所號召的群眾，大多根本不知其為何而反，對抗議的目標也是缺乏決心，根本和當年滿腔熱血、義無反顧的學生不可相比，難怪會才持續不到20小時便草草結束，開直播還空無一人，淪為笑柄。

最後，林俊憲直批，當年國民黨齜牙咧嘴地批評學生不該霸佔立法院、不該破壞公物，然而現在卻得意洋洋地站在被噴漆的質詢台上比出勝利手勢拍照，今昔對比十分諷刺，雙重標準更是讓人不敢恭維。如果國民黨再不能檢討自己的行為，那麼種種脫序的行徑遲早會讓其成為歷史名詞，被民眾所唾棄，被時代所淘汰。

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