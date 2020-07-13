他曝「一妙招」可讓執政黨2024翻船！建議國民黨超前部署「不聽就教民眾黨」

實習記者陳妙津／綜合報導

國民黨黨團日前踢爆總統府秘書長外蘇嘉全甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉及4大弊案，張仲傑則指此事為藍營惡意抹黑，為不再讓國民黨榨取任何政治利益，他將辭去總經理一職，期盼終結傷害與栽贓。前民進黨立委沈富雄對此則表示，可以教國民黨一招，這招可讓執政黨在2024年翻船，若藍營聽不進去，就要去教民眾黨。

沈富雄在電視節目《少康戰情室》中對此案提出看法，他表示，國營事業多年來的毛病，大家都馬上能說出來，延伸的弊病甚至影響到整體經濟變化，因此他建議國民黨應加重灌注此問題，一起討論所有國營事業經營，並建議將「國有、官營、政府享」，改為「國有、專業營、人民享」。

▲沈富雄斷言，整頓國營事業是讓執政黨2024翻船的重要一步。（圖／記者李毓康攝、翻攝沈富雄臉書）



沈富雄表示，自己有個錦囊妙計，若藍營不聽便要去教民眾黨，「國民黨要自己主動超前部署，去修改國營事業的經營方法，好好整頓後若能打動民心，不排除是2024年讓執政黨翻船的關鍵一步」，他認為原因就是「國營事業積弊太深，且是台灣特有現象。」

沈富雄還補充說，台灣大部分國營事業獨占性質非常強，在股市方面又屬於公用事業，如果讓一個不懷好心的財團占去的話，民心會不服氣的。