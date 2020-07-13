國民黨控隱匿氣爆善款　陳菊駁斥：以高雄人的傷痛榨取政治利益

▲陳菊。（資料照／翻攝陳菊臉書）



實習記者李佩弦／台北報導

立法院將於17日召開監察院人事同意權投票，國民黨高雄市議員陳麗娜13日上午指控監察院長提名人陳菊，在高雄市氣爆的善款有三大弊端，包括「擅自挪用善款、浮編律師費用及隱匿捐款資訊」，並要求在爭議釐清之前自行退出提名。對此，陳菊透過辦公室駁斥指控，批評國民黨以高雄人的傷痛榨取政治利益，令人不齒。

對於國民黨提出的三點質疑，陳菊辦公室回應，「挪用之說」根本就是惡意中傷，市府消防安全以及勞安部門，因應當下對於盡速提升消防設備不足的訴求，經過善款委員會的核定並執行，符合「高雄市政府八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」，因此完全合法。

而浮編律師費一事，陳菊辦公室指出，律師費用是依照政府採購法公開評選，且由市府統一聘任律師提起訴訟，可節省律師及裁判費用，且在韓國瑜任內兩年，法制局也沒有找到任何違法的證據。

陳菊辦公室說，「隱匿捐款資訊」根本無從隱匿，高市府社會局收到20張支票、開出72張收據，清清楚楚沒有遺漏。指出，國民黨民代根本搞不清楚狀況、烏龍爆料，所有善款都是經過層層核對及檢視，根本毫無疑慮。

有關氣爆善後的一切作為，包含善款使用等，陳菊辦公室說明，均已經歷過多次司法及行政檢視，並沒有像國民黨所指控的有違失，若是國民黨依舊認為發現新事證足以證明善款使用違法，請直接移交檢調，由司法辨明是非。

陳菊辦公室表示，國民黨一再的在高雄人的傷口上灑鹽、以高雄人的傷痛榨取政治利益，令人不齒，同時，一再杜撰似是而非、子虛烏有的弊案，企圖以三人成虎、毀滅陳菊被提名人的名譽與人格，更令人感到遺憾；但陳菊辦公室相信台灣社會有智慧分辨真假，對於從追蹤器到道具支票，烏龍爆料不斷的國民黨民代，台灣社會必定自有公評。

國民黨立法院黨團13日下午在臉書上回應，「陳菊來了！立法院戒嚴了嗎？」敬告總統蔡英文，如果提名適當的監長院長、監察委員人選，立法院還需要拒馬、圍籠嗎？難道蔡政府為了要以「大菊為重」，越是爭議越是要提名？連溝通都懶得做，不惜與民意對抗？指稱蔡英文「只有菊意沒有民意」。