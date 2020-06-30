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看國民黨霸佔議場…陳水扁：連議事抗爭都不會、比太陽花學運差多了

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▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 朝野立委肉搏戰搶鐵鍊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立院黨團抗爭監察院人事案，最終被民進黨團驅離奪回主席台。對此，前總統陳水扁表示，「國民黨連議事抗爭都不會？！」比起318學運反一中、反服貿，國民黨訴求只針對一個人，表現差很多。

陳水扁透過媒體群組指出，6月28日國民黨團20名黨籍委員破壞議場大鎖，占據主席台，要求撤換監察院長提名人陳菊，比起318太陽花學運占據議場反一中反服貿，國民黨團628的抗爭訴求只針對一個人顯然差多了。

陳水扁認為，陳菊從美麗島事件為台灣民主扛十字架，歷任國大代表、北高兩市社會局長、勞委會主委、三連霸高雄市長、府秘書長。歷練品操一點都不輸國民黨籍總統提名院長人選，更是首任國家人權委員會主委最佳提名人。

陳水扁反問，如果國民黨團訴求立即修憲廢除考監兩院，籲請總統不再提名監察委員，「跟阿扁總統有三年沒有監委一樣，民進黨政府才要抱頭燒呢！？」

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領19個小時後，民進黨團在29日上午11時11分成功以油壓剪剪斷鐵鍊成功破門而入。立法院長游錫堃於中午12點20分進入議場，靠著多數優勢表決通過民進黨團所提召開臨時會提案，7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

▲▼陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

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