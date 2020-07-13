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人夫激戰女下屬！甜蜜互稱「公婆」　完事傳訊檢討：久久一次較舒服…正宮崩潰

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▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫在外偷情，被正宮抓包後還惱羞嗆離，正宮崩潰提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

人夫阿宏（化名）與女下屬小君（化名）發生婚外情，2人多次在外發生關係，更互稱老公、老婆，事後更經常傳訊息討論性事。直到正宮發現，阿宏竟惱羞嗆，「直接去把離婚辦一辦」、「她都已經離開了，妳也滿意了吧」等語，讓正宮心寒決定提告，而法院最終也判阿宏與小君須連帶賠償正宮11萬元。

根據判決，正宮提告主張，她與阿宏結婚10多年，育有兩名子女，而小君受雇於阿宏，且每天都會到她與阿宏的住所上班，也知道阿宏已婚，但卻仍與阿宏交往，甚至多次發生關係。除此之外，阿宏也親密的稱呼小君為「心肝寶貝」，2人更互稱老公、老婆、夫妻等。

正宮提到，當她發現2人姦情後，曾與小君當面對質，而當時小君也坦承的確有與阿宏交往等，她聽完後請人規勸小君不要再繼續這樣的關係，但沒想到阿宏得知後竟勃然大怒，要她協議離婚，更嗆，「直接去把離婚辦一辦，不然我直接向法院訴請離婚」、「既然妳不肯放開我，我只好向法院訴請離婚」、「妳不要以為只要死賴著就當沒事」、「她都已經離開了，妳也滿意了吧」等，讓她心寒決定訴請離婚並求償。

法院審理時，阿宏與小君否認姦情，辯稱2人只是較親密、無話不談的合夥關係，但法官勘驗2人的對話紀錄，發現阿宏曾對小君說，「老大，老婆，不要這麼愛亂想…」、「心肝寶貝，早安」，甚至檢討性事，「性事，我們不是也在磨合」、「老公後來也很體諒老婆喜歡久久一次，比較舒服，老公也幾乎一個月才一兩次」等，而小君也回覆，「我們性事不和，我可能久久想一次，但是你每次都說你開始暴躁」。

法官認為，2人的對話中談及性事，更以公婆互稱，若以一般社會常情，難以認定這只是無話不談的合夥關係，認定2人相處明顯逾越了正常的交往，判2人須連帶賠償正宮11萬元。全案可上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

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