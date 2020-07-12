密戀已婚上司21年…女工程師逃通姦罪！嬌喊「夢裡我們終於結婚」賠慘了

▲女工程師與已婚男上司密戀21年，一句親密對話讓她賠了30萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／台北報導

擁有美國電機工程碩士學歷的女工程師小均（化名）與已婚男上司阿俊（化名）密戀21年，不過2017年4月間阿俊卻主動向黃姓妻子坦承外遇，此外黃女還發現，小均與丈夫互傳多段曖昧訊息「在夢裡我們終於結婚了」、「春夢」，得知兩人種種偷情行徑，氣得向小均求償150萬元賠償金。而阿俊還出面作證挺妻，一秒打臉小均說法，對此，台北地院審理後，判小均賠30萬元為適當。

判決指出，黃女指控，小均明明就知道阿俊是有婦之夫，仍找機會與阿俊在雙北地區、日本、歐洲、大陸各地的飯店、摩鐵發生性關係，並且與阿俊進行曖昧對話，行為舉止嚴重侵害她的配偶權。不過，小均則辯稱，當時黃女提出的通姦、相姦罪已獲不起訴處分，認為黃女這樣的求償無理。

小均還提到，她與阿俊是1996年認識，曾發展為男女關係，後來兩人2004年到同間公司，因工作壓力重心全往工作擺，當時也已另有男友，與阿俊僅是一般同事而已，再加上她與阿俊最後一次發生關係是2004年時，黃女對她的損害賠償請求權時效，已過民法規定的10年效期，即便黃女拿出對話要指控，該對話僅屬同事間聊天。

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▲已婚男上司主動出庭證稱，說法一秒打臉女工程師。（示意圖／免費圖庫123RF）

不過，阿俊卻將外遇過程及行為保證承諾書寫好帶到庭上，一秒打臉小均說法，除了說明兩人每個月都會發生1次關係外，更提到最後一次激戰時間地點，約莫是2011年10月至2012年1月間在中和公司附近的飯店，並且附上任職、轉換公司等資料，而在這之後，他因為開除小均，兩人關係惡化之下，便沒再發生性關係。

黃女另主張，雖然小均與丈夫沒有發生肉體關係，但2014年至2017年間有多段曖昧對話，小均曾傳「不要讓我孤零零一個人的時候小鹿亂撞」、「我昨天做了一個很深沉、很長的夢，今天早上11點16分醒來，在夢裡我們終於結婚了，可能太想沉浸在那個狀況，所以不想醒」、「又想到有你的夢」、「春夢」，丈夫則回了「嫁給我？」、「因為有妳」等語，小均明知阿俊已是有配偶之人，還傳送引人遐想話語，談及結婚話題，明顯逾越一般朋友交往分際。

針對曖昧訊息一事，小均則辯稱，當時是擔心阿俊有輕生念頭，才會分享人生意義及近況，基於鼓勵朋友立場來開導阿俊，且自己的環境很陽剛，講話就是開玩笑、舒壓，嘴上說說黃色笑話罷了。

法官認為，對話紀錄除有「春夢」等性暗示外，還有「我夢到我們終於結婚，不想醒來」，帶有暗示、渴望與阿俊結婚的內容，基於小均與阿俊21年的情感基礎，難認是一般開玩笑、舒壓的對話，因此認定黃女求償有據，最終判小均賠30萬元為適當，全案可上訴。



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