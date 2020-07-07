夜闖女士官寢室…湊耳邊氣音喊：別講話！她被搖醒張口一咬　上兵痛到秒軟驚逃

▲上兵潛入女士官寢室企圖性侵，法官判刑2年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／基隆報導

張姓志願役上兵因愛慕對上女士官，竟闖入對方寢室意圖性侵。當時，女士官奮力掙扎想呼救，但遭到張男摀住嘴巴，還在耳邊說，「不要講話」，女士官最後趁隙咬傷張男左手，張男才因此罷手逃離。高等法院審理後，依侵入住宅強制性交未遂罪判張男2年徒刑。

判決書指出，張男2019年3月16日凌晨3時許，從部隊中一棟建築物4樓排水間爬上5樓排水間，並潛入女士官寢室。事發當時，張男見到女士官睡在上鋪床上，為了避免女士官發現後會喊叫，於是拿出事先準備的膠帶，撕開3段後黏在上鋪床沿，以便自己爬到上鋪後能及時黏住女士官嘴巴。

張男做完事前準備後，立刻爬上上鋪，而女士官因為床鋪晃動驚醒，張男遂立刻跨坐在女士官腹部壓制，並用手摀住女士官鼻子與嘴巴，還用氣音在耳邊說，「不要講話」。過程中，女士官不斷掙扎，最後張口咬傷張男左手，而張男原先試圖壓制，但最後放棄，跳下床鋪後立刻逃離現場。

案經女士官通報部隊長官，而自知逃不掉的張男也在同日下午向長官自首，部隊最後也將他依法送辦，檢方最後也依侵入住宅強制性交未遂罪將他起訴。

法官審理期間，女士官出面證稱，當時她在睡覺，突然感覺到床晃動，起來後張男就強壓跨坐在她身上，「我那時候蓋著被子，他是跨坐在被子上面，我不能很確定他想要對我做什麼」。張男則辯稱，他並沒有要對女士官做什麼，只是想偷看而已。

一審法官審理後認為，未遂犯的認定重點不在著手，而是實行行為，但張男的不法程度，不算是已著手強制性交，因此僅依侵入住宅罪判處個月徒刑、強制罪5個月徒刑，合併判刑6個月，得易科罰金18萬。緩刑2年。

不過，檢方不服提出上訴，而二審法官審理期間，發現張男在接受憲兵隊調查時，曾坦承有意圖要跟女士官發生性行為，「我算有預謀要性侵」，但最後認為太衝動，於是就想只爬上床看看女士官就離開。

二審法官審理後，認為張男身為軍人，不以正當方式向女士官表達心意，竟做出此事，不僅造成女士官身心靈受創，更造成軍隊負面形象，因此撤銷原判，改依侵入住宅強制性交未遂罪，判處張男2年有期徒刑，但考量他與女士官達成和解，於是宣告緩刑5年，期間須付保護管束。全案可上訴。

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