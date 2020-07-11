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酒後老婆不給碰！他勃怒質疑有小王「持刀割妻頸」　警辣椒水壓制畫面曝光

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▲▼新莊男子酒後懷疑妻子在外有小王，持刀劃傷老婆後又自殘。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新莊男子酒後持刀劃傷老婆後又自殘，遭警噴辣椒水壓制。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區10日晚間一名張姓男子酒後想要觸碰妻子，被妻子拒絕後他勃然大怒，懷疑妻子在外有「小王」，爆發激烈口角衝突，張男氣得水果刀先劃傷妻子脖子後，與警方對峙時又自殘劃傷自己腹部，警方隨即噴辣椒水奪刀壓制，全案訊後依照殺人未遂罪嫌送辦。

據查證，74歲的張姓男子跟妻子結婚多年，但最近夫妻間感情不睦，10日晚間9時許張男酒後疑有衝動，先是伸手想要觸碰妻子，沒想到卻被甩開，他氣得質問妻子在外是否有其他男人，過程中他拿出水果刀揮向妻子，造成妻子脖子有一道有10公分的刀傷，救護人員趕抵隨即將婦人送醫。

轄區警方同步到場，此時張男仍拿著刀子在屋內揮舞，且情緒相當激動，他當著員警的面前又持刀劃傷自己腹部，員警數次高喊「把刀放下！」無效後，決定以辣椒水噴灑控制行動並奪刀，張男送醫時腹部也有一道5公分的刀傷，所幸送醫急救後與妻子均無生命危險。

張男初步表示，是因為酒後想要碰妻子遭拒絕，他認為妻子在外有「小王」，夫妻間才會因此爭吵，全案訊後依照殺人未遂罪嫌移請新北地檢署偵辦，並依照程序替妻子申請保護令，避免再有衝突發生。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼張男被依照殺人未遂罪現行犯逮捕並移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊男子酒後懷疑妻子在外有小王，持刀劃傷老婆後又自殘。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼現場地面留有傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼七旬翁懷疑64歲結髮妻搞外遇，竟持刀割傷她脖子。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警方查獲染血的水果刀。（圖／記者陳豐德翻攝）

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