想跟小王遠走高飛…騙老公：算命師說要「先離再結」　人夫中招超崩潰

▲鄭姓女子婚後第2年出軌與同事交往，為了離婚，騙夫說為了破解命運要先離再結一次。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者徐愷昕／新北報導

鄭姓女子與夫結婚不到3年，就移情與公司劉姓同事曖昧並交往，期間還以「回娘家」為由搬去與劉男同居，後來為了成功離婚，甚至還向夫誆稱，「算命師說我今生會有兩段婚姻，我們先離再結一次，就能破解命運」，讓夫陷入錯誤，答應離婚。鄭夫失婚後深受打擊，悲痛向小王提告，近日判決結果出爐。

鄭女與夫2015年9月登記結婚，並育有2名未成年子女，沒想到婚姻才經營到第2年，2018年2月鄭女就出軌與公司劉姓男同事大談婚外情，當時她為了能與劉男同居，還騙老公說要回娘家，實際上是直接搬去小王家與其家人同住，期間他們還發生多次性行為。

後來，劉男為了能讓鄭女順利離婚，甚至教唆她向丈夫表示，「算命老師說我今生會有兩段婚姻，我們先離婚再結一次婚，因為我不想要失去我們的婚姻，這樣就能破解這個命運」等唬爛話語。鄭夫不疑有他，2018年7月同意與妻離婚，未料整個程序走完後才知道自己被擺了一道，心理因此痛苦不已，崩潰到無法正常生活，遂痛心向劉男提告。

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法庭上鄭妻坦承外遇及同居，並表示因劉男非常介意她有婚姻在身，所以總會以趕她回家或分手為理由，逼迫她盡快離婚，鄭妻再言，且當她真的成功與夫離婚告訴劉男時，劉還不相信，堅持要看到身分證。

新北地院審理時，劉男辯稱不知鄭女已為人妻，但法官認為，劉男一再催促鄭女與先生離婚，明顯就是知情，審結考量雙方財力，判劉男須賠償鄭夫10萬元較為適當。全案仍可上訴。

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▲鄭姓女子搬出算命師，騙丈夫離婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）