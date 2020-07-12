交纏同事…人夫承諾送房！正宮聽「生小孩就有底牌」崩潰　她跩喊：忍妳2年了

▲人夫偷吃還允諾贈房，正宮氣炸對小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／桃園報導

人夫阿圓（化名）與同事小恩（化名）大搞婚外情，交往2年多還趁著員工旅遊在飯店纏綿。直到被正宮抓包，小恩果斷坦承姦情，「他要我幫他生小孩，有小孩就有底牌」、「他還說要給我房子」等，讓正宮氣得對小恩提告求償。法官審理後，判小恩須賠償正宮75萬元。

根據判決，正宮提告主張，她與阿圓結婚7年多，而小恩3年前進到公司與阿圓成為同事，進而交往成為男女朋友，並多次發生性行為，2019年11月初時，她抓包2人進入摩鐵後，小恩還與阿圓簽立切結書，保證不再有任何超出友誼的互動。

正宮指控，當時小恩向她坦承，某次偶然聽見阿圓講電話時，得知阿圓已婚還有小孩，但2人卻還繼續交往。此外，小恩還告訴她，「阿圓叫我幫他生一個小孩，生小孩就有底牌，而且我也已經忍妳2年多了」等語，以及2人曾趁著員工旅遊到雲南時，在飯店纏綿，且阿圓還知道小恩裝有避孕器等，讓她相當崩潰，憤而對小恩提告求償。

對此，小恩坦承在得知阿圓已婚後，確實沒有切割兩人關係，除了公司員工旅遊有發生性行為外，2人在汽車旅館並未發生關係，且當時也有向正宮道歉，並切下切結書，認為已獲得原諒，因此請求法官駁回正宮訴求。

法官審理時，勘驗2人對話錄音，發現李女說，「阿圓希望可以擁有兩邊」、「他說要把12樓的房子給我」、「他講了好多次，他說我生一個小孩就可以有底牌」，甚至還說2人都是利用在飯店有空檔時發生關係，更說「都是他找我的」等。

法官認為，透過對話可見小恩與阿圓以論及生子、贈與房產的事宜，且期間至少長達2年，明顯以逾越了一般男女正常交往的分際，破壞了正宮的婚姻圓滿，因此判小恩須賠償正宮75萬元。全案可上訴。

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