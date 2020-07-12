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人妻控：被老公「5度硬上」…提驗傷單崩潰喊離！他急喊冤：我沒有　結果出爐

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▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人妻控訴遭丈夫五度硬上得逞，因此訴請離婚，法官勘驗驗傷單後判敗訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新北報導

人妻小婕（化名）控訴，長期遭到丈夫阿宏（化名）毆打，還5度不顧反抗硬上得逞，更外遇與其他女子擁抱、接吻，讓她崩潰喊離。不過，法官審理時，勘驗小婕所出示的驗傷單發現，小婕的傷勢與一般遭性侵會造成的受傷情形不符，因此判小婕敗訴。

根據判決，小婕指控，她與阿宏2015年結婚，但婚後2人多有摩擦，阿宏更經常對她拳打腳踢，甚至在2019年2月7日、19日及4月2日時，不顧她的反抗，強行硬上得逞。同年4月20日，她要拿取阿宏放置在身旁的手機，但沒想到，阿宏卻突然暴怒，掐住她脖子後將她往鐵製嬰兒護欄方向摔去，導致她身體多處瘀青，之後竟又硬上她得逞。

小婕另外指出，同年6月15日，阿宏徒手抓住她雙手後，甩了她多次巴掌，甚至用腳踢她，導致她雙膝下跪後，再強行將她拖去撞牆，而阿宏動完手後又再度硬上。小婕表示，她為了家庭忍辱負重，阿宏卻未反省，甚至跟其他女子擁抱、親吻，讓她崩潰訴離。

對此，阿宏否認家暴，表示6月15日那次是因小婕因服用不知名藥物及喝酒後情緒不穩，甚至想裸體衝出屋外，還持刀作勢輕生，他為了阻止才與小婕發生多次肢體拉扯，但絕對沒有毆打，且就小婕所提的驗傷單來看，裡頭也記載著小婕的頭面部並無明顯新生外傷，明顯與小婕所述不符。

阿宏反控，小婕無預警之下將孩子帶回娘家，自此之後就不再讓他探視，且還向法院提出離婚訴訟，並聲請假扣押等，他懷疑是小婕故意設計讓2人發生肢體拉扯，再藉此聲請家暴離婚，爭取子女親權，並向他勒索鉅額財產。

阿宏提到，他是一個顧家的商人，從來沒有任何暴力傾向，與小婕結婚後，他不但供給所有生活所需，連小婕的所有花費都是由他支付，或許因此小婕懷疑他有對其不中的行為而情緒失控，還因此去看精神科、吃安眠藥、酗酒，但他絕對沒有家暴。

法官審理時，勘驗小婕所出示的驗傷單，發現上頭所記載的傷勢，都與小婕所控訴的5次家暴及性侵有所不符，另外，小婕擅自帶小孩搬回娘家，2人在分居期間也產生難以維持婚姻的重大事由，但這應歸於小婕自行離家，且刻意不與阿宏互動以及阻止阿宏與小孩接觸等不當行為所衍生，認為整起案件小婕的責任較重，因此判小婕敗訴。全案可上訴。

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