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新竹小王戰人妻「才出摩鐵就被包抄」　慘簽600萬本票換脫身

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▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）
▲新竹一名小王慘遭人夫強押毆打後簽下600萬的本票。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名人夫帶著友人跟蹤妻子到汽車旅館抓姦，小王被人夫一行人押走帶到某處民宅圍毆，並被迫簽下悔過書及600萬本票。新竹地院依共同恐嚇取財罪判人夫等人6月有期徒刑，緩刑2年。

據判決，人夫李男懷疑妻子偷腥，帶著友人彭男等6人，分別開2車跟蹤妻子到摩鐵會情郎。李男等人守株待兔，等到妻子與小王完事離開，先利用2車包夾，再於車前揮舞球棒及電擊棒制止小王離開，並將他強拉下車，毆打後強押帶離。

小王被一行人帶往一處民宅，遭人夫要求坦承不倫並同意賠償，若不從就遭摑掌、毆打，小王被打到鼻塌骨折、奄奄一息，直到「被同意」簽下3張200萬元的本票，及借款契約、悔過書後才得以逃生。

小王的家人趕到醫院後協助報警，李男一夥人也坦承犯行。新竹地院依共同恐嚇取財罪判人夫李男及助陣的張男、彭男6個月有期徒刑，緩刑2年。

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