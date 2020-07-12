新竹小王戰人妻「才出摩鐵就被包抄」　慘簽600萬本票換脫身



▲新竹一名小王慘遭人夫強押毆打後簽下600萬的本票。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名人夫帶著友人跟蹤妻子到汽車旅館抓姦，小王被人夫一行人押走帶到某處民宅圍毆，並被迫簽下悔過書及600萬本票。新竹地院依共同恐嚇取財罪判人夫等人6月有期徒刑，緩刑2年。



據判決，人夫李男懷疑妻子偷腥，帶著友人彭男等6人，分別開2車跟蹤妻子到摩鐵會情郎。李男等人守株待兔，等到妻子與小王完事離開，先利用2車包夾，再於車前揮舞球棒及電擊棒制止小王離開，並將他強拉下車，毆打後強押帶離。



小王被一行人帶往一處民宅，遭人夫要求坦承不倫並同意賠償，若不從就遭摑掌、毆打，小王被打到鼻塌骨折、奄奄一息，直到「被同意」簽下3張200萬元的本票，及借款契約、悔過書後才得以逃生。

小王的家人趕到醫院後協助報警，李男一夥人也坦承犯行。新竹地院依共同恐嚇取財罪判人夫李男及助陣的張男、彭男6個月有期徒刑，緩刑2年。

全臉妝容一瓶卸妝膏搞定 清潔、按摩、洗臉、卸妝四種效果

好康來了！過期票券換東森幣



►「新竹運動中心」違建排拆仍營業 她退款要不回超傻眼：公司根本0財產



►消防員私抄17歲報案少女電話約出性侵 她輕生16次獲救..難敵死神身亡



►「愛情動作片」沒刪乾淨 4年後老司機社團瘋傳…酸民譏「癢」被法辦