人妻傳訊息猛轟「北港香爐都比妳清高」：腿開開爽到天邊！她一眾親友都收到

▲小凡被判處拘役20日。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／嘉義報導

嘉義一名女子「小凡」（化名）懷疑老公與另名女子「小婷」（化名）有染，竟然就傳多封訊息給小婷的親友，內容提到，「兩腿開開給人睡，就爽到天邊去」、「北港香爐都比她清高」、「那個下三濫不要臉的臭雞巴」等不堪入目之言詞。對此，法官審理後，依法判小凡拘役20日。

判決指出，小凡懷疑老公與小婷有染，因此心生不滿，竟然就基於公然污辱及散布文字誹謗之犯意，傳了諸多辱罵小婷的言詞，給小婷的妹妹、叔叔、堂弟等親友，內容提及，「破麻的妹妹麻煩您管教好您不要臉的姐姐，搞上別人的老公還不知羞恥...我看當妹妹的也好不到哪去，下西下政有這種不要臉的姊姊」。

除此之外，給其他親友的訊息內容還提到，「麻煩您轉達那個下三濫不要臉的臭雞巴！不要勾引別人的老公破壞別人的家庭！祖宗十八代的顏面掃地！」、「爛梨仔裝蘋果」、「欠幹一直纏著人家的老公不放！」、「還是他都喜歡二手的，專門撿資源回收都用別人用過的！」

小凡的行徑讓小婷感到相當不滿，認為小凡已經損害自己名譽，因此決定提告，而小凡於檢察官審理時，對於犯行坦承不諱。對此，嘉義地院審理後，依犯散布文字誹謗罪，判小凡拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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