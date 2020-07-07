「新竹運動中心」違建排拆仍營業　她退款要不回超傻眼：公司根本0財產　



▲位於新竹市境福街的新竹運動中心繼違建後再爆出消費糾紛。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

位於新竹市的「新竹運動中心」日前遭踢爆是違法使用農地的千坪大違建，消防設備、電力使用項目都不符法規，近日又再被民眾投訴，遭法院判決應退款的消費糾紛置之不理，認為對方寧可花十幾萬請律師跟消費者打官司，卻不肯還區區2萬多的預繳會費，實在非常扯。新竹市政府表示，「新竹運動中心」經查涉有農地違規使用，市府已於2020年2月先裁罰11萬，並限期改善，也排入違建待拆名單。另針對該運動中心舊會員退費與使用規則機制互有爭議，經消保官協調後、協助進入訴訟程序，呼籲消費者若遇有運動中心消費爭議事項，可向消保官申訴。

前身是「双華綜合運動館」的新竹運動中心成立於1982年成立，李姓負責人2018年爆發財務危機後，於5月申請停業，而後由「日齊有限公司」將双華改名為「新竹運動中心」後重新出發。

▲投訴人許先生(左)與孟小姐(右)拿出法院判決痛批「新竹運動中心」罔顧消費者權益。

不過「新竹運動中心」卻在2019年12月被踢爆是無照違法使用特定農業區，根本是個千坪大違建！新竹市政府表示，新竹運動中心是1996年前興建的既存違建，未在立即報請拆除的名單，但已列入排拆名單中，市府稽查後也發現涉有農地違規使用、消防設備、電力使用項目不符等違規事項。

7日又有民眾投訴，與「新竹運動中心」發生消費糾紛，投訴人孟小姐說，法院已判定「新竹運動中心」一審敗訴，應退還預繳金額20475元，而負責營運的「日齊公司」卻不服判決亦不還錢，上訴後又被駁回確定在案，從4月中確定判決至今，她還沒收還款，更扯的是，她們到國稅局竟查無公司財產。孟小姐痛批，對方寧可花十幾萬請律師跟消費者打官司，卻不肯還區區2萬多的預繳會費，這種毫無誠信且無視於法院判決的公司，所有消費者要預繳費用加入會員，一定要特別特別的謹慎小心。

記者7日上午去電「新竹運動中心」，櫃台人員說無法連絡上負責人，也不便代為回答，一切交由律師說明，而「日齊公司」委託律師之一李荃和則表示，消費者可持法院判決向業者索回退款，不過，因為他並非業者，所以也無法代對方回答還款一事；午後記者再度去電櫃台，櫃台仍表示負責人不在，一切交由律師回應。

▲「新竹運動中心」目前仍繼續營業中。

新竹市政府表示，「新竹運動中心」經查涉有農地違規使用，市府已於2020年2月先裁罰11萬，並限期改善，也排入違建待拆名單。另針對該運動中心舊會員退費與使用規則機制互有爭議，經消保官協調後、協助進入訴訟程序，呼籲消費者若遇有運動中心消費爭議事項，可向消保官申訴。

▲孟小姐說，她持法院公文去調閱資料才知道，負責「新竹運動中心」的日齊公司名下根本沒財產。

▲孟小姐與「新竹運動中心」因消費糾紛而演變為刑事及民事訴訟。（圖／孟小姐提供）

▲▼除了孟小姐外，在新竹地方性的爆料社團也有多起民眾投訴。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

卸妝同時保養「貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液」500ml 2入888元

好康來了！過期票券換東森幣

►消防員私抄17歲報案少女電話約出性侵 她輕生16次獲救..難敵死神身亡



►淫狼消防員正面曝光！性侵17歲報案少女害輕生亡...懲處出爐令人傻眼



►悲慘身世曝！少女報案救不回輕生母 再遭消防員性侵...17年人生含冤畫句點