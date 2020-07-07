　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「新竹運動中心」違建排拆仍營業　她退款要不回超傻眼：公司根本0財產　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹運動中心爆出消費糾紛。（圖／記者陳凱力攝）
▲位於新竹市境福街的新竹運動中心繼違建後再爆出消費糾紛。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

位於新竹市的「新竹運動中心」日前遭踢爆是違法使用農地的千坪大違建，消防設備、電力使用項目都不符法規，近日又再被民眾投訴，遭法院判決應退款的消費糾紛置之不理，認為對方寧可花十幾萬請律師跟消費者打官司，卻不肯還區區2萬多的預繳會費，實在非常扯。新竹市政府表示，「新竹運動中心」經查涉有農地違規使用，市府已於2020年2月先裁罰11萬，並限期改善，也排入違建待拆名單。另針對該運動中心舊會員退費與使用規則機制互有爭議，經消保官協調後、協助進入訴訟程序，呼籲消費者若遇有運動中心消費爭議事項，可向消保官申訴。

前身是「双華綜合運動館」的新竹運動中心成立於1982年成立，李姓負責人2018年爆發財務危機後，於5月申請停業，而後由「日齊有限公司」將双華改名為「新竹運動中心」後重新出發。

▲新竹運動中心爆出消費糾紛。（圖／記者陳凱力攝）

▲投訴人許先生(左)與孟小姐(右)拿出法院判決痛批「新竹運動中心」罔顧消費者權益。

不過「新竹運動中心」卻在2019年12月被踢爆是無照違法使用特定農業區，根本是個千坪大違建！新竹市政府表示，新竹運動中心是1996年前興建的既存違建，未在立即報請拆除的名單，但已列入排拆名單中，市府稽查後也發現涉有農地違規使用、消防設備、電力使用項目不符等違規事項。

7日又有民眾投訴，與「新竹運動中心」發生消費糾紛，投訴人孟小姐說，法院已判定「新竹運動中心」一審敗訴，應退還預繳金額20475元，而負責營運的「日齊公司」卻不服判決亦不還錢，上訴後又被駁回確定在案，從4月中確定判決至今，她還沒收還款，更扯的是，她們到國稅局竟查無公司財產。孟小姐痛批，對方寧可花十幾萬請律師跟消費者打官司，卻不肯還區區2萬多的預繳會費，這種毫無誠信且無視於法院判決的公司，所有消費者要預繳費用加入會員，一定要特別特別的謹慎小心。

記者7日上午去電「新竹運動中心」，櫃台人員說無法連絡上負責人，也不便代為回答，一切交由律師說明，而「日齊公司」委託律師之一李荃和則表示，消費者可持法院判決向業者索回退款，不過，因為他並非業者，所以也無法代對方回答還款一事；午後記者再度去電櫃台，櫃台仍表示負責人不在，一切交由律師回應。

▲新竹運動中心爆出消費糾紛。（圖／記者陳凱力攝）

▲「新竹運動中心」目前仍繼續營業中。

新竹市政府表示，「新竹運動中心」經查涉有農地違規使用，市府已於2020年2月先裁罰11萬，並限期改善，也排入違建待拆名單。另針對該運動中心舊會員退費與使用規則機制互有爭議，經消保官協調後、協助進入訴訟程序，呼籲消費者若遇有運動中心消費爭議事項，可向消保官申訴。

▲新竹運動中心消費糾紛。（圖／孟小姐提供）

▲孟小姐說，她持法院公文去調閱資料才知道，負責「新竹運動中心」的日齊公司名下根本沒財產。

▲新竹運動中心讀者投訴。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲孟小姐與「新竹運動中心」因消費糾紛而演變為刑事及民事訴訟。（圖／孟小姐提供）

▲新竹運動中心讀者投訴。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼除了孟小姐外，在新竹地方性的爆料社團也有多起民眾投訴。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

▲新竹運動中心讀者投訴。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲新竹運動中心讀者投訴。（圖／翻攝新竹爆料公社）

卸妝同時保養「貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液」500ml 2入888元

好康來了！過期票券換東森幣

►消防員私抄17歲報案少女電話約出性侵　她輕生16次獲救..難敵死神身亡

►淫狼消防員正面曝光！性侵17歲報案少女害輕生亡...懲處出爐令人傻眼

►悲慘身世曝！少女報案救不回輕生母　再遭消防員性侵...17年人生含冤畫句點

ET快訊
快訊／前執行長遭爆「被黑衣人痛毆」　黑衣白帽現身新北地檢署
世界冠軍改送外賣討生活！「雨中蹲路邊吃麵」　網看傻：國手混得
嘉義男怒開車「山坡對峙」猛撞3下　女友賓士慘墜山溝
華航副機師月薪36K..喝1杯雞尾酒遭開除！他不滿提告結果出
撞擊影片曝！高雄女開BMW連撞20車　騰空飛起「騎上18機車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嫖客3分鐘繳械！寮國小隻馬太強回鍋賣淫　警無奈：再放妳台男面子丟光！

獨／前執行長遭爆「曾被黑衣人痛毆」！下午現身新北檢　親口回：我沒有性侵她

「新竹運動中心」違建排拆仍營業　她退款要不回超傻眼：公司根本0財產　

日籍男內科租辦公室搞賭博遊戲軟體　半年吸賭資25億！31人落網

疑情侶吵架！嘉義男怒開車「山坡對峙」猛撞3下…女友賓士慘「墜卡山溝」

快訊／北市文山區墜樓！女子倒臥人行道「無生命跡象」…送醫搶救中

撞擊影片曝！高雄女開BMW連撞20車…騰空飛起「騎上18機車」　殘骸噴滿地

血癌翁「腳插針頭」返家8公里拿藥　體力不支倒路邊...警急叩救護保命　

衛生局女員工留千字文墜樓！檢警今相驗「進行性侵採檢」　家屬移靈返台中

偷開私娼寮...「擁8辣妹」一次收費1500元！他抽傭金賺2萬　超慘下場曝光

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

嫖客3分鐘繳械！寮國小隻馬太強回鍋賣淫　警無奈：再放妳台男面子丟光！

獨／前執行長遭爆「曾被黑衣人痛毆」！下午現身新北檢　親口回：我沒有性侵她

「新竹運動中心」違建排拆仍營業　她退款要不回超傻眼：公司根本0財產　

日籍男內科租辦公室搞賭博遊戲軟體　半年吸賭資25億！31人落網

疑情侶吵架！嘉義男怒開車「山坡對峙」猛撞3下…女友賓士慘「墜卡山溝」

快訊／北市文山區墜樓！女子倒臥人行道「無生命跡象」…送醫搶救中

撞擊影片曝！高雄女開BMW連撞20車…騰空飛起「騎上18機車」　殘骸噴滿地

血癌翁「腳插針頭」返家8公里拿藥　體力不支倒路邊...警急叩救護保命　

衛生局女員工留千字文墜樓！檢警今相驗「進行性侵採檢」　家屬移靈返台中

偷開私娼寮...「擁8辣妹」一次收費1500元！他抽傭金賺2萬　超慘下場曝光

怕傳緋聞「當街甩開老婆手」　紀言愷撇偶包自責

嫖客3分鐘繳械！寮國小隻馬太強回鍋賣淫　警無奈：再放妳台男面子丟光！

宋兆文／漢光演習是攸關國家存亡的作戰演練

網美新景點！　宜蘭壯圍沙丘《迷霧森林》　走入夏日夢境

動盪紐約市！7天爆74起槍擊案　101人受害「比去年多2倍」　

任賢齊突襲KTV包廂！　本尊MV一播...關韶文「以前不愛穿衣服」羞爆

開心吃完咖哩...全家6人卻一起暈倒　送醫發現被鄰居騙吃大麻葉！

吳怡農表演說遭酸…「跟吳斯懷有什麼兩樣？」　名嘴：這樣能壯闊台灣？

執行大規模威力掃蕩　南警三分局展現執法決心

五月天瑪莎觸電：她好正！　大膽求合照「還被拉手」：ㄎㄧㄤ掉了

怕怕！小寶寶洗澡表情逐漸母湯 淚眼求馬麻：快把人家抱起來啦

社會熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

闖砂石場撿鋼筋！他被挖土機鏟中「頭頸分離」慘死

衛生局女雇員分手導火線曝　執行長曾動粗

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

擦撞勞斯萊斯！霸氣喊免賠「車主身分曝光」

老公夜不歸營　鏡頭直擊他竟進了閨密女星家

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

前執行長「首發聲明」全文曝光：我被妖魔化

勞斯萊斯撞女騎士嗆「我熟識警察」！台中警回應了

到閨蜜家混酒7、8杯！她慘遭對方男友硬上　醒來有東西

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

更多熱門

相關新聞

看中物件結果「陽台外推」　網秒勸退

看中物件結果「陽台外推」　網秒勸退

買房各種條件都要考慮，要如何取捨確實會讓人很頭疼。有網友在PTT的home-sale板上請益「請問陽台外推是否適合購入？」說他發現一個30年的中古物件，價格是700萬。他打算購入的話，稍微粉刷、添購家具和家電後開放承租。但他發現該物件有個最大的問題「陽台外推」，很擔心買到違建，所以打算請教網友。

高雄「六號綠洲」違建！法院判拆1個月還在　住戶轟包庇

高雄「六號綠洲」違建！法院判拆1個月還在　住戶轟包庇

汐止大樓落成15年　公設突被發現是違建

汐止大樓落成15年　公設突被發現是違建

三重鐵皮工廠成天九牌賭場　市府「硬起來」拆毀

三重鐵皮工廠成天九牌賭場　市府「硬起來」拆毀

防火巷全搭鐵皮違建　他砸70萬跑法院2年...判准全拆了！

防火巷全搭鐵皮違建　他砸70萬跑法院2年...判准全拆了！

關鍵字：

新竹運動中心違建双華新竹爆料公社

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面