「愛情動作片」沒刪乾淨　4年後老司機社團瘋傳…酸民譏「癢」被法辦



▲3名網友因在網路嘲諷張女，遭到檢察官起訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

苗栗一名李姓(化名)軍官2014年與張女(化名)到旅館開房間並拍攝性愛片，由於因張女反對，李男只好刪除影片，沒想到時隔4年影片竟然在網路流傳，還有3名網友留言嘲諷張女「如果不癢是要怎樣約到啦」，張女憤而對李男及多名網友提告，日前新北地檢署依公然侮辱罪起訴3名網友，而李男則被苗栗地院依散布猥褻影像等罪判刑5月，得易科罰金15萬元，上訴中。

據判決，陸軍李姓軍官與張女2014年5月底在北部某旅館發生性關係，過程中李男拿出手機對著張女及其重點部位錄影，張女立刻要求對方刪除，未料這支影片卻在2018年公開在臉書「靠北長官3.0」、「D-Card」、等多個社團及LINE群，張女受盡網友非議，憤而對相關人等提出告訴。

李男否認犯行，他說拍攝當天就應對方要求刪除影片，沒外傳、手機也沒送修，更不知為何影片會外流，且影片公開對他名譽也有受損，不可能做害人害己的事情。

張女向法官表示，當時雖有檢視刪除後的手機，但進一步要求看其他檔案、垃圾桶或是自動備份時卻遭到拒絕。而張女的前男友也證稱，2014年間曾聽到有人來跟他說，學長李男拿手機放性愛影片給同學看，當時他有勸李男刪除影片，對方也同意。

苗栗地院法官認，李男一開始雖同意刪除影片，並給張女檢查手機，但依現今科技，即使當下刪除也可能早已完成雲端同步備份，而李男並未讓張女進一步確認，事後影片既然能在網路散布，就代表第一時間沒有刪乾淨，影片仍在李男的手中，李男因播放給其他人觀賞導致影片外流，依播送猥褻影像、散布猥褻影像罪判處徒刑5月，得易科罰金15萬。目前正由台中高分院審理中。

另有近20名網友在被散布性愛影片的文章下留言嘲諷、標註好友表示「我有影片」、「已私訊給你囉」也被張女同時提告，其中李、鍾、吳姓3名網友因辱罵張女「女的如果不癢是要怎要約到啦」等語，也遭新北地檢署以公然侮辱罪起訴，其餘則獲不起訴。

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