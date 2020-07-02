消防員私抄17歲報案少女電話約出性侵　她輕生16次獲救..難敵死神身亡

▲17歲少女小梅被陳姓消防員性侵後輕生身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局勤務指揮中心一名陳姓值勤員，利用值勤時獲得17歲小梅（化名）的電話，再以通訊軟體與對方搭上線後性侵得逞，事發後小梅屢次尋短，兩年間輕生16次獲救，但不幸仍於2020年2月間自殺身亡。新竹地檢署偵查終結，依犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年犯強制性交罪嫌起訴。

據起訴書指出，陳男為新竹縣消防局勤指中心值勤員，他利用值勤期間抄下未成年少女小梅的報案電話，時常以簡訊或LINE與她聯繫，並相約吃早餐，2人因此逐漸熟識。陳男取得小梅信賴後，竟在2018年4月間開車將小梅載往竹東，將車停在路邊，要求小梅坐到後座對她性侵得逞。

小梅在2019年底開始接受心理輔導時，陳述自己遭陳男性侵，想殺死對方，據了解，小梅從事發後多次自殺，2年間獲救約16次，不幸在2020年2月自殺身亡。

陳男向檢警坦承利用職務之便結識尚未成年的小梅，但事發當日雖要求小梅坐到轎車後座，卻否認對其性侵或猥褻。

檢警勘驗兩人對話紀錄、和解書、小梅的輔導紀錄與疑似性侵害事件驗傷診斷書，認為陳犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第221條第1項成年人故意對少年犯強制性交罪嫌，今依法提起公訴。新竹縣消防局也將在中午開考績會決議對陳男的懲處內容。

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