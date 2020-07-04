「絕不拋棄同袍！」海軍為陸戰隊3官兵祈福　網狂加油：挺過去…





▲海軍司令部向陸戰隊3官兵祈福。（圖／翻攝自海軍司令部臉書）

記者袁茵／台北報導

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將於13日登場，海軍陸戰隊99旅步二營執行預演時，一艘特戰突擊橡皮艇翻覆，使艇上7名士官兵全數落海，其中3人命危。對此，海軍司令部3日深夜於臉書發文，請網友幫忙3名陸戰隊菁英祈福。

海軍陸戰隊99旅步二營3日實施「漢光演習」預演的「聯興操演」，膠舟在左營桃子園外海翻覆，4名人員送醫搶救，包括24歲女中士陳若盈（輕微吸入性肺炎、意識清楚）、36歲上士陳志榮、34歲中士阿瑪勒道卡度以及26歲上兵蔡博宇（失蹤2個多小時），3人一度命危無呼吸心跳，目前都已裝上葉克膜救治，而道姓上士搶救後恢復心跳。

海軍司令部3日深夜於官方臉書粉絲頁發布一張圖片，只見穿著陸戰隊虎斑迷彩服的手臂相互交握，寫著「為3名陸戰隊菁英集體祈福」。而海軍司令部則強調，「陸戰隊員絕不拋棄同袍，Leave no man behind.」。

網友們也在文章底下紛紛喊話，「海陸弟兄們加油！一定要挺過來！」、「陸戰英雄加油，挺過去！」、「加油」、「永不放棄」、「期待英雄重返戰場」、「ㄧ日陸戰隊、終身陸戰隊，三位戰士趕快好起來！」

其他人也看了這些...

►實測／超商預購實體三倍券開跑！「只要45秒」連繳費輕鬆搞定

►尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券 超商機台秒當機

►影／超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘」崩潰：太不方便！

更多熱門新聞...

►3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」

►影／健保卡一定要帶！4大超商「三倍券預購」教學文先看 20秒輕鬆搞定

►國民黨酸「民眾要當聰明領券人」：早就建議蔡英文參考南韓作法

►振興一下我們的美麗