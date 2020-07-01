尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券　超商機台秒當機

▲蔡英文透過臉書宣傳三倍券、安心旅遊方案。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

振興三倍券預購7月1日開始上路，總統蔡英文一早在臉書發文宣傳，另也提醒大家安心旅遊方案1日開始實施，歡迎大家把握夏日好時光，到處買、到處吃、到處玩，一起努力拚經濟，不過系統卻不給力，才開放超商預購就立刻傳出當機、「卡卡」﹑畫圈圈的消息。

蔡英文提醒，三倍券從7月15日上路，必須在12月31日前使用完，只要中華民國國籍，以及有居留證的陸配、外配都可以領取三倍券；領取方式分紙本跟數位支付。

實體券部份花1000元購買三倍券，直接領直接花；數位支付分為信用卡、電子支付、電子票證，民眾可依需求選擇喜歡的方案綁定，一樣都是消費3000元回饋2000元，業者為吸引民眾，也推出許多回饋方案。

振興三倍券紙本券預購平台今早則出現當機狀況，剛開始的過程還算順暢，但上線半小時內一度無法登入，官員表示是因瞬間湧入大批人流，隨後官網已恢復正常。根據經濟部的統計，在系統開放半小時後，已經有15萬人完成綁定或預購的手續。

另外，交通部「安心旅遊方案」即日起開始到十月底為止，國旅的自由行、團體旅遊都有優惠獎助，離島（金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球）還會加碼。