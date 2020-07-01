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實測／超商預購實體三倍券開跑！「只要45秒」連繳費輕鬆搞定

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▲▼OK mart預購三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲實體三倍券今上午9時起開放在4大超商進行預購。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」於今（1）日正式開放預購，並分為紙本、信用卡、電子票證與行動支付等4種方式申請，其中，實體紙本券除15日可到郵局進行現場購買外，即日起至7日每日上午9時至晚間10時也可在4大超商搶先預購，《ETtoday新聞雲》一早特意前往超商進行實測，使用事務機進行預購流程再加繳費最快45秒就能完成。

▲▼OK mart預購三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼進入振興三倍券專區後就可插入健保卡。

▲▼OK mart預購三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

實體三倍券今日上午9時開放在4大超商進行預購，民眾需攜帶健保卡和1千元現金，透過超商門市事務機進行預訂即可，《ETtoday新聞雲》一早前往OK mart進行實測，約45秒就能完成所有預購動作，首先必須先於超商機台點選振興三倍券專區，接著閱讀注意事項及點選同意後，再「插入健保卡」進行認證，最後輸入手機號碼並確定「身分證後4碼」及「應繳金額」是否正確，即可進行單據列印，再至櫃檯進行繳費完成預購。

▲▼OK mart預購三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲確認身分證後4碼及應繳金額後就可列印繳費單。

▲▼OK mart預購三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲繳費單出來別忘了抽回健保卡。

超商首波預購實體三倍券只到7月7日晚間10時止，開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，同樣需要攜帶健保卡於原門市進行領取，第二波預購時間為8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時，領取時間為8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

▲▼OK mart預購三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲帶著預購繳費單至櫃檯後需拿出1000元繳費領取收據。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲實體三倍券分成5張200元及4張500元進行發放。（圖／行政院提供）

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