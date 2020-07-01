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影／健保卡一定要帶！4大超商「三倍券預購」教學文先看　20秒輕鬆搞定

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記者蕭筠、陳涵茵／台北報導

國內進入後疫情時代，行政院規劃「振興三倍券」讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，今（1）日起正式開放信用卡、電子票證、行動支付綁定及紙本票券預購。其中，首波實體紙本券即日起至7日晚間10時止可在全台4大超商進行預購，先來掌握影片教學，最快20秒就可順利完成，提醒民眾一定要攜帶健保卡及現金或支付工具，否則無法預定成功。

▲▼萊爾富預購三倍券。（圖／業者提供）

▲「振興三倍券」今日起開放4大超商預購。（圖／業者提供）

振興三倍券
首波預購時間：7月1日至7月7日每日上午9點至晚上10點
首波領取時間：7月15日至7月31日每日上午9點至晚上10點

●7-11
步驟1：到ibon插入健保卡點選振興三倍券專區
步驟2：輸入手機號碼
步驟3：確認明細
步驟4：列印繳費小白單，至櫃檯付款1000元

●全家
步驟1：到FamiPort機台振興三倍券領取專區選取「預購」
步驟2：閱讀並確認條款
步驟3：插入健保卡
步驟4：確認預購明細
步驟5：列印預購繳款單至櫃台結帳

●萊爾富
步驟1：使用Life-ET機台點選「振興三倍券」預訂
步驟2：閱讀並同意條款
步驟3：插入健保卡認證
步驟4：輸入手機號碼
步驟5：確認身分證後4碼、應繳金額
步驟6：列印領取單據至櫃檯繳費

●OK mart
步驟1：使用OKgo事務機門市進入「振興三倍券」專區
步驟2：點選預購鍵插入健保卡
步驟3：插入健保卡
步驟4：輸入手機號碼
步驟5：取出預購單據至櫃檯繳費

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振興三倍券預購超商

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