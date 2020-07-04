橡皮艇翻覆3人命危　海軍陸戰隊初判：海象驟變「瞬間湧浪過大」

▲海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

國軍漢光演習將於本月13日登場，海軍陸戰隊99旅步二營3日進行操演時，驚傳小艇左營桃子園外海翻覆，總共造成3人命危，經送國軍高雄總醫院左營分院急救。海軍司令部4日表示，初步研判肇案主因為海象驟變，瞬間湧浪過大導致舟艇翻覆，目前住院官兵仍由院方全力搶救中。

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將在7月13日登場，國防部日前公布此次漢光演習期程，將在7月13日至17日進行實兵演習，而9月14日至18日電腦兵推。本次特別的是，在實兵部分，將在7月16日於台中甲南海灘實施聯合反登陸實彈射擊。

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午進行操舟訓練訓練時，卻驚傳CRRC戰鬥突擊艇在高雄市左營區桃子園外海翻覆，膠舟上7名官士兵落海獲救，經搶救後有4人受傷，其中3人一度命危目，目前皆已裝上葉克膜救治。

▲國防部長嚴德發3日慰問海軍陸戰隊家屬，表達總統蔡英文關心之意。（圖／軍聞社提供）



海軍陸戰隊4日表示，海軍組成專案小組完成初步調查，因海象驟變落水官兵均為資深、優秀之菁英戰士，皆已完成操舟訓練等合格簽證，操演部隊採循序漸進方式，在桃子園海域已執行2次自主性任務訓練以及2次組合訓練，此次為第3次組合訓練。

海軍陸戰隊說明，初步研判肇案主因為海象驟變，瞬間湧浪過大導致舟艇翻覆，海軍正研擬海象驟變精進作為，有效強化訓練安全。

海軍陸戰隊也說，海軍目前住院官兵仍由院方全力搶救中，籲請各界給予關懷支持，共同集氣祈福，並強調操演部隊官兵仍士氣高昂，有信心與決心完成本次操演任務。

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