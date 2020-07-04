15日才要實彈射擊魚雷！2艘靶船竟遭「提前擊沉」...海軍面臨無靶可打

▲放在台灣東南海域的兩艘靶船，竟已在7月1日提前擊沉。（示意圖，非此次軍演作為靶船的軍艦／本報資料照）

記者林銘翰／台北報導

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將在7月13日登場，海軍預定在15日進行潛艦發射魚雷實彈射擊的「戰雷驗證」，這也是海軍繼2007年以後，睽違13年再度實施潛射魚雷實彈射擊訓練。不過海軍大氣海洋局2日晚間卻突然公告，指出放在台灣東南海域的兩艘靶船，已在7月1日先後沉沒，也讓海龍潛艦預計在15日實施的SUT重型魚雷戰雷實彈射擊，可能面臨無靶可打的疑慮，不過海軍強調，15日實彈射擊使用的靶船已整備完成，一切會如期進行。

「漢光36號」演習將於13日登場，國防部日前公布此次漢光演習期程，將在7月13日至17日進行實兵演習，而9月14日至18日電腦兵推。本次特別的是，在實兵部分，將在7月16日於台中甲南海灘實施聯合反登陸實彈射擊。

▲海軍大氣海洋局2日公告，指佈放在台灣東南海域的兩艘靶船，已在7月1日先後沉沒，請航行相關海域的船隻多加注意。（圖／取自海軍大氣海洋局船舶公告）



海軍因應漢光36號實兵操演，近日也陸續實施雄三反艦飛彈等實彈射擊，海軍劍龍級潛艦也將射擊一枚德式SUT重型魚雷戰雷，分別於7月1日進行預演日、15日舉行正式操演、29日則為預備日。

事實上，兩艘靶船分別為一艘諾克斯級海陽軍艦，以及一艘美造501級LCU艇，自6月下旬就已經由拖船佈放在東南海域，要擔任靶船角色，接受自7月1日起至7月中旬結束的各階段實彈射擊靶船任務，兩艘靶船也已經先承受來自戰機丶水面艦的實彈攻擊。

不過，根據海軍大氣海洋局在2日晚間發布的船舶公告指出，二艘靶船分別於109年7月1日14時48時分及18時47分沉沒，航行船隻，請多加注意。兩艘靶船沉沒的位置分別位於北緯22°46’52.8”、東經121°38’36.6"，以及北緯23°03'14.4"、東經121°37'33.0"。

事實上，兩艘靶船分別為一艘諾克斯級海陽軍艦，以及一艘美造501級LCU艇，自6月下旬就已經由拖船佈放在東南海域，要擔任靶船角色，接受自7月1日起至7月中旬結束的各階段實彈射擊靶船任務，兩艘靶船也已經先承受來自戰機丶水面艦的實彈攻擊。

對此，軍方人士指出，預演時有預演時的靶船、正式操演還有正式的靶船，海軍會重新佈放靶船，擔任15日任務的靶船已依計畫完成整備，魚雷「戰雷驗證」絕對會如期進行。

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