超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘才成功」崩潰：太不方便！

▲實體三倍券預購首日，阿嬤帶著5張健保卡到超商預購 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

實體三倍券今（1）日上午9時開放在4大超商進行預購，民眾需攜帶健保卡和1千元現金，就可透過超商門市事務機進行預訂，不過9點一到全家、OK mart振興三倍券專區遲遲未出現畫面，直到15分左右才可進行預購，《ETtoday新聞雲》直擊OK mart景聯店，一位快70歲阿嬤帶著全家大小的健保卡來預購振興券，卻因操作不順頻喊「太不方便！」更直接說：「發現金最快！」

▲阿嬤掏現金付款成功預購三倍券 。

實體三倍券預購首日就發生機台連線問題，一位約70歲的阿嬤今日9點準時前往OK mart進行預購，孰料疑因不熟悉操作流程以及機台問題遲遲無法順利進行，原本約20秒就可以完成的動作，硬生生花了長達1分鐘，且她一次還帶著5張健保卡，就是為了幫目前在大陸回不來的兒子、女兒領取，故前後就花了近8分鐘，讓她直呼：「實在太不方便，對老人家不友善！」但若改去郵局購買又要等很久，認為與其發三倍券「倒不如發現金最快！」

▲三倍券預購首日超商事務機台連線出現狀況，約9點15分才可進行預購。（圖／記者蕭筠攝）

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