3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（1）日開放第一波預購，經濟部官員提醒想領紙本券的朋友，多多利用四大超商預訂或官網預訂，首波開放預購時程只有七天、至7日為止，等到7月15日，就可以去超商、超市或藥妝店領取，不只免排隊，還有優惠可以拿。

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▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

各界關注已久的振興三倍券將在7月1日正式開放民眾預訂與綁定，為讓民眾更加了解三倍券綁定、預訂申請管道，以及各家業者優惠加碼方案，即日起可善用「振興三倍券官方網站（https://3000.gov.tw/）」，查詢相關資訊。

▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

經濟部官員提醒，現在四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 都能預訂三倍券，操作方式就跟預購口罩一樣簡單，而且預訂當下就享好康，領券也是到原超商。

▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

至於用官網預訂的朋友，領券地點除了超商外，還有 全聯福利中心、 物美價廉福利社-美廉社、 康是美 Cosmed、屈臣氏（Watsons）可選擇。民眾可依自己的使用習慣選擇三倍券的領取方式，包括行動支付、信用卡、電子票證或紙本券，官網頁面可以詳細查看領取資格與教學步驟及常見問題。

▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

不過，經濟部官員提醒，使用數位工具綁定三倍券，可享有不同的加碼方案，讓你的三倍券效益更放大，考慮使用數位三倍券之民眾，活動期間可在官網一覽各家平台或銀行祭出的優惠好康，無論看準哪家業者推出的加碼優惠，7月1日可在官網查看綁定之相關訊息，7月15日開始消費累計享回饋。

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