「拔掉你剛好而已」公開狠批營長：大混蛋！　海軍陸戰隊教官下場曝

▲海軍陸戰隊楊姓教官，2019年3月間在屏東三軍聯訓練基地公開罵砲兵營劉姓營長。（示意圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／高雄報導

在海軍陸戰隊學校任職的楊姓教官，2019年3月間僅因不滿砲兵營劉姓營長作為，就直接在公開場合辱罵他，「不三不四的混蛋營長！拔掉你剛剛好而已！」等話。事後劉男怒提告，楊姓教官被依法判處拘役20日，得易科罰金2萬元。全案仍可上訴。

楊男為「海軍陸戰隊學校」教官組組長，2019年3月21日上午7點許，他在恆春出火陣地的三軍聯訓基地擔任實彈測考裁判官，當時楊男因不滿劉姓營長將原受測的其中一砲連解散，氣的直接於公開場合開罵劉男，「我看你從小官到現在，都是阿諛奉承、欺下瞞上的大混蛋！不三不四的混蛋營長！拔掉你剛剛好而已！混蛋！」等語。

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事後，劉男認為自己社會評價遭嚴重貶損，氣憤向上呈報，楊姓教官因此被依法送辦。高雄地院審理時，4名證人出庭證述在場情況，楊男坦承犯行，雖截至目前雙方仍未達和解，但法官考量楊男無前科，審結依公然侮辱罪判處他拘役20日，得易科罰金2萬元。全案仍可上訴。

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