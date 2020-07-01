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國民黨酸「民眾要當聰明領券人」：早就建議蔡英文參考南韓作法

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▲國民黨文傳會召開「715領券沒分流，又要人民當聰明領券人？」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨文傳會召開「715領券沒分流，又要人民當聰明領券人？」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

行政院振興三倍券1日正式開放預購，國民黨表示，早在推出方案之際就建議參考南韓做法，以身分證尾數實施分流領取，避免排隊人潮與人員作業困難，但蔡政府充耳不聞，「屆時是否又要民眾當個聰明領券人？」

國民黨文傳會上午召開「715領券沒分流，又要人民當聰明領券人？」記者會，文傳會主委王育敏表示，即將上路的振興三倍券，已經引發大家對於領券恐排隊耗時、郵局員工限時發券壓力大、徵召國營企業員工分裝引民怨等眾多質疑。

王育敏呼籲，蔡政府應盡速思考補足現場購券的分流對策，屆時若是又讓民眾遇上郵局大塞車，或撲空領無券的情況，絕對不能再推給民眾，要求民眾當個聰明領券人。希望蔡政府不要因為是在野黨的建議，就刻意不採納。願蔡英文以民為重，採納國民黨的具體建議，讓民眾都能順利領券。

王育敏表示，國民黨早於三倍券方案出爐之初，即建議參考南韓作法，以身分證號尾數區分不同日子購買三倍券，避免炎熱天氣下人潮排隊擁擠的亂象，但蔡政府充耳不聞，屆時若引發爭議、爆發民怨，蔡政府必須負起最大責任。

三倍券方案推出後，先後傳出郵局員工限時發放壓力大、質疑政府讓國營事業員工不務正業、發放形式複雜到民眾連懶人包都看不懂等問題，對於三倍券的發放亂象，國民黨提出三點質疑：

一、經濟部首波印製1200萬份紙本券，數量達國人過半數，顯示政府單位預估多數國人喜好使用紙本券，民眾若想直接在現場購買，僅有郵局單一管道，屆時如果領券大塞車，政府是否又要民眾當個聰明領券人？

二、因振興三倍券紙本券的分裝工程浩大，蔡政府就在端午連假動用全國三大監獄受刑人，並調度中油、台電二大國營事業員工進行紙本分裝作業將近一個月，引發國營事業員工的不滿，蔡政府是否帶頭藐視專業？難道不能號召志工或委託民間單位負責嗎？

三、目前推出的購券、抵用形式複雜，行政院又是教學、又是懶人包，民眾還是看不懂。程序堪稱史上最複雜，對弱勢民眾、高齡長者，如何理解複雜的回饋規則？細看政府公布的振興三倍券官網中所整理的常見問答區，又可發現諸多矛盾之處，例如健身房點數、餐券皆不適用，但同樣有儲值性質的「高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1,280定期票」卻可以使用。

王育敏說，水電費雖不適用，但電信、瓦斯、天然氣及有線電視等費用卻又在適用範圍內；官網上雖特別說明民眾可透過捐贈碼方式將回饋的2,000元捐贈給社福團體，但民眾無法直接將三倍券用於線上捐款、且回饋金要如何使用，本來就是民眾權益，特別列出來說明的意義不明。整體判定適用與否的標準太過複雜與矛盾，恐怕也將成為漏洞，造成第一線紛爭。

▲國民黨文傳會召開「715領券沒分流，又要人民當聰明領券人？」記者會手板。（圖／文傳會提供）

王育敏表示，端午連假時因交通部未能事前針對可預想情形進行妥善交通分流，讓民眾遇上史上最嚴重的國五大塞車，當時林佳龍部長呼籲民眾「要做聰明用路人就能夠趨吉避凶」。同樣的，三倍券15日就要正式上路，但領取方式的配套措施未盡完善，領取紙本券又僅有分布較少的郵局，可預期將湧進大批排隊人潮。

王育敏指出，為進行大量紙本券的分裝作業，行政院調度大量中油、台電二大國營事業員工，並要求經濟部所屬機關進行支援，徵調時間將近一個月，引發員工極大反彈聲浪，有人質疑電力公司與三倍券的關係，與專業無關。

王育敏指出，政府面對中油、台電員工反彈，經濟部官員竟只回應「相信過幾天大家熟悉就會比較好」。王育敏質疑，這樣的傲慢態度，難道就是蔡政府對待人民的方式？

王育敏強調，國民黨在三倍券方案出爐之初，即提出三項具體建議，包括參考南韓作法，以身分證號尾數區分不同日子購買三倍券，避免人潮聚集及排隊擁擠。以及，針對無法排隊購買的身障人士、弱勢族群，直接發放2000元，減輕國人負擔，並減輕排隊人潮。此外，政府應分攤郵局員工責任，三倍券若有發放疏失，應由政府承擔所有責任，避免郵局員工分擔賠償

王育敏呼籲蔡政府應該接納國民黨提出的意見，不要因為是在野黨的建議，就刻意不採納。國民黨的意見是為了民眾的便利性，避免年長者、身障人士、弱勢族群等須頂著豔陽排隊領券，也可以讓郵局員工放心、安心地做好發送的工作，希望蔡政府以民為重，採納國民黨的具體建議，讓民眾都能順利領券。

▲國民黨文傳會召開「715領券沒分流，又要人民當聰明領券人？」記者會手板。（圖／文傳會提供）

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