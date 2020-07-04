就是讓你不敢用！癡情男揭淫窟　老司機小宇曝心聲

▲小宇到聲色場所錄影蒐證，越南籍小姐排排站報價錢。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名老司機小宇（化名），3日接受多家電視台採訪，大膽揭露半年來，他深入聲色場所「土地大樓」蒐證的結果，影片中不僅拍到越南籍女子一字排開報價錢，更拍到皮條客將年輕女子帶來接客的所有過程，小宇向《ETtoday記者》揭露，他想在媒體上一一曝光這些證據，目的是希望他認識的莎莎長相能被曝光、肉搜，好讓色情行業的老闆都不敢僱用她，一圓她回北越故鄉的夢。

小宇說，他和莎莎結識在高雄新興區七賢路上一棟大樓，由於這棟大樓位在電信大樓對面，加上一樓是土地銀行，被尋芳客稱為「土地大樓」，但這棟大樓其實暗藏春色，小宇怒控：「裡面真真實實在從事色情行業，但每次報警，警方都沒有上樓，只是在樓下駐守，我覺得警方處理態度很消極。」讓他失去救出莎莎的希望。

因此他今年7月想到，找警方處理沒用，乾脆把蒐集到的證據都向媒體揭露，好讓莎莎的容顏被肉搜曝光，可以讓看到報導的色情業老闆憂心，如果再繼續僱用莎莎，恐怕會成為鎖定的目標，進而被員警包抄並逮捕！小宇說：「這是我目前能想到可以幫助她（莎莎）最好的方式。」

▲小宇到聲色場所錄影蒐證，越南籍小姐排排站報價錢。（圖／記者黃子倩翻攝）

小宇說，跟莎莎日漸熟識後，她向小宇哭訴，她誤信人蛇集團，以為能到台灣賺錢回北越給家人過好日子，所以在故鄉借了20萬來台，沒想到竟被控制下海賣淫，因此為了脫離魔掌，莎莎曾私下傳過多次微信給小宇，希望他代為報警，請便衣員警到大樓內包抄，可惜事與願違。

小宇表示：「每次警方都開車到樓下，就是不上樓，因為對他們來說這種場所根本抓不完。」從雙方先前傳的微信，可以看到，莎莎每次對話都很簡短，但曾說過警察和她的老闆似乎關係良好，還有收老闆給的錢！加上小宇有次叫了小姐後，索性直接在房內直接報警，沒想到報警沒多久，警察都還來不及趕到，女子的老闆先來敲門，要把人帶走，當時情急對方只丟下一句話「有人報警，要快走！」

▲小宇控訴每次報警，警方都到樓下駐守，沒有上樓包抄色情業者。（圖／記者黃子倩翻攝）

小宇說距離跟莎莎最後一次聯繫，至今已經過了大半年，加上最後他收到來自對方手機的訊息，內容自稱是莎莎的老闆，並強調「她們（指莎莎與同事）都是來台賺錢的東西。」隨後就與莎莎徹底失聯，現在小宇選擇走「最後一步」，在媒體面前將蒐證到的事實揭露，只希望莎莎的長相因此曝光、被肉搜，讓色情業的老闆不敢再非法雇用，早日一圓她回故鄉的心願。

►「即日起，我退出老化黨。」